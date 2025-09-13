Blanca Raquel Martínez  (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Por En Linea Noticias 0

Blanca Raquel Martínez  (Q.E.P.D.)

Falleció en Sierra Chica  el día  12   de   Septiembre  de 2025 a los  71  años de edad.


Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanas, sobrinos

 y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «C» comienza 9:30hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Sábado 13 de Septiembre a las 13:30hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Sierra Chica.

Lugar de nacimiento: Olavarría.    

Actividad que desarrollaba: Jubilada.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!