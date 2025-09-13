Blanca Raquel Martínez (Q.E.P.D.)
Falleció en Sierra Chica el día 12 de Septiembre de 2025 a los 71 años de edad.
Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanas, sobrinos
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «C» comienza 9:30hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Sábado 13 de Septiembre a las 13:30hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Sierra Chica.
Lugar de nacimiento: Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Jubilada.