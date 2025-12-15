Convocan a artistas y emprendedores a participar del “Mercado Cultural” en el Museo Dámaso Arce

El Museo Dámaso Arce lanzó una convocatoria dirigida a artistas y emprendedores para participar de la propuesta “Mercado Cultural”, que se desarrollará en el marco del programa municipal “Olavarría en Verano”.

La iniciativa tendrá dos jornadas, previstas para los viernes 9 y 23 de enero, en el horario de 19 a 23, y se realizará en el veredón del Museo Dámaso Arce, ubicado en San Martín 2862.

La convocatoria está destinada a personas mayores de edad que cuenten con emprendimientos vinculados a obras o servicios artísticos. Quienes deseen participar deberán inscribirse a través del formulario online, donde podrán postularse para mostrar, difundir y comercializar sus producciones o servicios.

El período de inscripción estará abierto hasta el lunes 29 de diciembre. Una vez finalizada esa etapa, se realizará la selección de los y las postulantes, quienes recibirán la confirmación de su participación por correo electrónico.

Las personas seleccionadas contarán con un espacio de 2 por 2 metros para instalar su stand y exhibir sus producciones. En el caso de quienes ofrezcan servicios, podrán presentar un portfolio acorde al espacio requerido.

Para realizar consultas o solicitar más información, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected].