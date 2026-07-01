Corresur es el nombre de la empresa que se hizo cargo de la concesión de la RN N° 226

En el primer día de la concesión, la empresa Corresur informó que desplegó maquinaria en múltiples frentes para iniciar un plan integral de recuperación vial sobre más de 400 kilómetros de traza.

En lo que representa el inicio formal de su gestión operativa, Corresur puso en marcha este miércoles los primeros frentes de trabajo previstos para las rutas nacionales 205 y 226, tal como estaba estipulado en el cronograma de transferencia de las rutas y autopistas.

El despliegue inicial se concentró en tres puntos clave de la red vial:

– Ruta Nacional 205 (Km 61 – Km 103): Se iniciaron trabajos de recuperación que comprenden bacheo superficial, calce de banquinas, sellado de grietas y tareas de fresado. Asimismo, operarios trabajan en la renovación integral de la señalización horizontal y vertical.



– Ruta Nacional 205 (Peaje Uribelarrea): En este sector se puso en marcha una obra civil.



– Ruta Nacional 226 (Km 0): En el inicio del tendido, se comenzó con las tareas de reparación de banquinas, sellado de fisuras y el reemplazo de elementos de seguridad vial dañados.

Plan de contingencia y logística



Las intervenciones totales de esta primera etapa abarcarán un total de 431 kilómetros de traza, catalogados como sectores prioritarios. Además de las obras que comenzaron hoy, el plan incluye trabajos a corto plazo en el kilómetro 150 de la RN 226 y en el kilómetro 62 de la Ruta Nacional 3, sumando mantenimiento en sistemas de iluminación, semaforización, puentes y alcantarillas.

Para garantizar la viabilidad técnica y reducir los plazos de ejecución, Corresur habilitó de manera simultánea cinco plantas asfálticas de última generación ubicadas estratégicamente en las localidades de Cañuelas, Tandil, Balcarce, Tapalqué y Coronel Dorrego.

El operativo cuenta con el soporte de una flota pesada que incluye motoniveladoras, fresadoras, terminadoras y retroexcavadoras, coordinadas por una estructura de ingeniería, laboratorios de control y equipos de topografía para asegurar los estándares de calidad exigidos contractualmente.