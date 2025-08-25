Elias Quintas al frente de una jornada de Seguridad Vial en el Jardín de Infantes N° 917

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, realizó días atrás una jornada de seguridad vial en el Jardín de Infantes N° 917, que se encuentra ubicado sobre la esquina de Canaveri y 9 de Julio, en el barrio San Vicente.

En la ocasión personal del área, encabezado por el subsecretario Elías Quintas, desarrolló una propuesta interactiva y didáctica, en la que se brindaron diversos contenidos en materia de seguridad vial. Consejos, recomendaciones y normativas, para no sólo enseñar a la comunidad educativa diversos aspectos, sino también con el objetivo de que sean los propios niñas y niñas quienes repliquen lo aprendido en su ámbito más cercano.

Se trató de un abordaje integral, dado que personal del área realizó la demarcación de la senda peatonal en la mencionada intersección, lo que permitió además llevar adelante también actividades prácticas, para complementar los contenidos teóricos.

La actividad, de acuerdo con lo que se explicó desde el área, se enmarcó en el cumplimiento de la Ordenanza Municipal que también determinó la puesta en marcha de un Observatorio Vial Municipal, el cual fue presentado días atrás en el Salón Blanco, en un encuentro que fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner y el subsecretario de Protección Ciudadana Elías Quintas.

Instituciones interesadas en solicitar este tipo de jornadas pueden comunicarse a los correos electrónicos [email protected] o [email protected]