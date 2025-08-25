Inscripción a cursos 2025 de UPAMI Olavarría UNICEN

Se informa a la comunidad que se dieron a conocer los cursos que se dictarán en el segundo cuatrimestre por parte del programa UPAMI UNICEN en Olavarría. Se trata de cursos para personas mayores afiliadas a PAMI.

La inscripción inicia el lunes 25 de agosto a través de la página comunidad.pami.org.ar. o en el Centro Cultural Universitario (San Martín 1955) lunes a viernes de 13 a 17 hs, en la Sede de PAMI (Dorrego 2635) o a través del Whatsapp 2284-355976. Las personas mayores que no sean afiliados a PAMI pueden consultar por cupos limitados para no-afiliados.

Los cursos son gratuitos y comienzan en la primera semana de septiembre. Tienen una duración de 3 meses. El segundo cuatrimestre se cursará entre septiembre, octubre y noviembre.

Las clases se dictarán en la sede de la UNICEN en nuestra ciudad: el Centro Cultural Universitario.

UPAMI es un programa integral que crea un espacio universitario para los adultos mayores, con el objetivo de promover el crecimiento personal, mejorar la calidad de vida y hacer efectiva la igualdad de oportunidades para el desarrollo de valores culturales y vocacionales. Este programa es implementado en Olavarría por la Universidad Nacional del Centro en coordinación con PAMI. La coordinación universitaria se encuentra a cargo de la Licenciada Jesica Suarez..

Contactos UPAMI Olavarría UNICEN:

Whatsapp: 2284-355976 Facebook: Upami Olavarría Unicen

Correo electrónico: [email protected]

CURSOS UPAMI Olavarría UNICEN 2025. Segundo cuatrimestre

CURSOS

ARTE, VIDA Y RECICLADO. Miércoles de 14 a 16. Docente Veronica Diaz Toledo. CCU ESTIMULACIÓN COGNITIVA – Martes de 10 a 12. Docente Mariana Pereira. CCU ESTIMULACIÓN COGNITIVA – Jueves de 16 a 18. Docente de Mariana Pereira. CCU TEATRO PRESENCIAL – Martes de 13 a 15.. Docente Silvia Fariña. CCU

TEATRO VIRTUAL – Miércoles de 15.30 a 17.30. Docente Silvia Fariña. Modalidad virtual.

PAMI Y LA INCLUSIÓN DIGITAL – USO DE LA APP- Lunes de 14 a 16. Docente Priscila Bandin. CCU.

FRANCÉS INICIAL – Martes de 15 a 17. Docente Silvia Fariña. CCU

FRANCÉS INICIAL – Miércoles de 13.30 a 15.30. Docente Silvia Fariña. Modalidad virtual

LAS MUSAS EN CASA. LA HISTORIA DE NUESTROS OBJETOS COTIDIANOS (COMISIÓN A) –

Martes de 14 a 16. Docente Maribel Garcia. Modalidad virtual.

LAS MUSAS EN CASA. LA HISTORIA DE NUESTROS OBJETOS COTIDIANOS (COMISIÓN B) –

Jueves de 14 a 16. Docente Maribel Garcia. Modalidad virtual.

ESCRITURA CREATIVA: DIARIO DE EXPERIENCIAS – Miércoles de 10 a 12. Docente Florencia Vazquez. CCU.

USO BÁSICO DE SMARTPHONE – Martes de 16 a 18. Docente Micaela Gonzalez Carracedo. CCU.

ITALIANO 1 – Martes y Jueves de 15 a 17. Docente Natalia San José. Modalidad virtual. ITALIANO 2 – Lunes y Miércoles de 15 a 17. Docente Natalia San José. Modalidad virtual. FILMAR TU HISTORIA – Jueves de 14 a 16. Docente Rocio Martinez Benz. CCU COCINAR, CONSERVAR Y COMPARTIR ALIMENTOS SEGUROS – Miércoles de 14 a 16.

Docente Luciana Guajardo. Modalidad virtual.