Maximiliano Wesner visitó el Jardín N° 912, recientemente remodelado

El intendente Maximiliano Wesner visitó la sede del Jardín de Infantes Nº 912 “San Ignacio de Loyola”, ubicado en Laprida 4350, en inmediaciones al barrio Jardín, donde recientemente finalizó la obra de reformas y mejoras en su sede, que a cuenta con instalaciones totalmente renovadas para garantizar una educación inicial de calidad.

En la institución, el Intendente fue recibido por directivos y equipo docente del establecimiento quienes mostraron su satisfacción por la terminación de las obras que mejoran sustancialmente las condiciones de infraestructura para niños, docentes y para toda la comunidad educativa.

La obra de reforma comprendió un total 224,50m2 y contempló la reubicación de la cocina con mayor espacio de trabajo, guardado y ventilación y la construcción de cinco nuevos baños.

En cuanto a sanitarios específicamente se indicó que se realizarán dos baños para uso de adultos y tres baños infantiles (ubicados dentro de cada sala y en el pasillo).

Como parte de la obra, se cambiaron las carpinterías de las aulas por completo, se colocaron nuevos revestimientos y junto con la construcción de los baños se fabricaron nuevos muebles de guardado para las aulas.

Durante la recorrida, por el establecimiento el Intendente estuvo acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña, la jefa Regional de Educación Marta Casanella, el presidente del Consejo Escolar Ariel Rodríguez, el director de Gestión Territorial y el consejero escolar Leonardo Wagner.

Cabe recordar que la obra estuvo a cargo de la empresa Vigas y Bloques SRL por una suma de $71.195.175,80.

Dicha obra se encuentra encuadrada dentro del Plan de Infraestructura Escolar que comprende desde reformas integrales, importantes remodelaciones, construcciones totalmente nuevas hasta tareas de mantenimiento de instalaciones, pinturas, arreglos de veredas y trabajos de impermeabilización.