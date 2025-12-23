Entregaron certificados a quienes completaron el curso para cuidadores de personas mayores

El Municipio de Olavarría informó que este lunes por la mañana se realizó la entrega de certificados del Curso de Capacitación en Servicio para Cuidadores de Personas Mayores, en un acto desarrollado en el Salón Rivadavia del Palacio Municipal.

La propuesta formativa se llevó adelante en el marco del Programa Municipal de Acompañamiento a Instituciones de Larga Estadía y contó con nueve encuentros presenciales, en los que se abordaron contenidos teóricos y prácticos vinculados al cuidado integral de personas mayores.

40 personas finalizaron el trayecto formativo

En total, 40 personas completaron el curso de manera satisfactoria, cumpliendo con los requisitos de asistencia y aprobando la evaluación final. Tras ello, recibieron la correspondiente certificación, emitida por el Equipo Regional de Capacitación y la Región Sanitaria IX.

Trabajo articulado entre Provincia y Municipio

La capacitación fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara y la Región Sanitaria IX, el Consejo Administrativo de Salud y la Coordinación de Personas Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social del Municipio.

Fortalecer el rol de quienes cuidan

El curso tuvo como objetivo principal brindar herramientas y conceptos fundamentales para el cuidado de las personas mayores, al tiempo que buscó poner en valor la función social de quienes desempeñan tareas de cuidado tanto en instituciones como en la comunidad.

Las clases estuvieron a cargo de las licenciadas María Luz Riva de Neira y Carla Bonaldo, junto al licenciado Luis Caggiano, responsable de los contenidos prácticos.