Es un horno: Olavarría, Bolívar y Azul entre las ciudades más calurosas del país

A las 18 horas en Santa Rosa se registró una temperatura de 40°, y fue la ciudad más caliente del país.

El calor no da tregua y la región vive jornadas agobiantes.

Según el ranking oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Olavarría se ubicó este martes en el puesto 19 a nivel nacional, en una lista dominada por temperaturas extremas en gran parte del país.

La ola de calor golpea al país. (Agencia Xinhua)

A las 18 horas, la ciudad registró 35,4 grados, con una humedad baja que potenció la sensación térmica.

Sin embargo, en la zona hubo localidades que marcaron números aún más altos: San Carlos de Bolívar alcanzó los 36,2 °C, mientras que Azul llegó a los 36 °C, superando a Olavarría en el ranking de calor.

El listado nacional fue encabezado por Santa Rosa, La Pampa, con más de 40 grados, confirmando que el centro del país se transformó literalmente en un horno durante la jornada.

Las altas temperaturas se mantienen y desde los organismos oficiales reiteran las recomendaciones básicas: hidratarse con frecuencia, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.