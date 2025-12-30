Wesner cerró el año con delegados y fijó objetivos para 2026

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, encabezó una reunión de cierre de año con delegados y delegadas de localidades rurales y serranas del Partido, con el objetivo de evaluar lo realizado durante 2025 y trazar los principales lineamientos de gestión para 2026.

Durante la reunión, Wesner destacó la articulación permanente y el diálogo sostenido a lo largo del año, lo que permitió avanzar en distintas acciones concretas, entre ellas obras, fiestas populares, eventos comunitarios y la gestión de equipamiento e insumos para fortalecer el trabajo cotidiano en cada localidad.

En ese marco, se repasaron obras relevantes ejecutadas en distintos puntos del Partido, en línea con la premisa de gestión de continuar “abrazando a Olavarría de afuera hacia el centro”. El intendente convocó a profundizar ese camino y a fortalecer el trabajo conjunto para alcanzar las metas planteadas de cara a 2026.

El encuentro permitió, además, compartir diagnósticos territoriales y consolidar una agenda común para el próximo año, con foco en el desarrollo equilibrado de las localidades rurales y serranas.

Del encuentro participaron la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, y los delegados Gabriel Suburu (Loma Negra), Alejandro Pereyra (Sierras Bayas), Cecilia Roth (Hinojo), Néstor Crevatin (Sierra Chica), Claudia Ricci (Recalde) y Mariel Arouxet (Santa Luisa). También estuvo presente el concejal Gastón Sarachu, quien durante 2025 estuvo al frente de la Dirección de Desarrollo de las Localidades, junto a integrantes del equipo administrativo de la Jefatura de Gabinete.