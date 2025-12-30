Primera alerta amarilla del 2026 para Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional emitió la primera alerta amarilla del año 2026 para Olavarría y la región, por vientos intensos, con vigencia durante el jueves 1 de enero.

Según el informe oficial, durante la tarde y la noche del jueves el área será afectada por vientos del sector sur, que rotarán al sudoeste, con velocidades estimadas entre 40 y 55 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Ante este escenario, se recomienda a la población tomar precauciones, asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre que impliquen riesgos y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas de actividades cotidianas. Para más información y actualizaciones, se puede consultar el sistema de alertas del SMN.