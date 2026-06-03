Federico Prester: “Queremos demostrar que podemos seguir creciendo como club”

El nuevo presidente de El Fortín asumió la conducción de la entidad del barrio Luján tras desempeñarse como vicepresidente durante la gestión de Leandro Lanceta. Ratificó la continuidad de los principios que guiaron al club en los últimos años y planteó como objetivos centrales la culminación de obras de infraestructura, el fortalecimiento de las disciplinas deportivas y el sostenimiento del rol social de la institución.

Federico Prester comenzó una nueva etapa al frente del Club El Fortín. Luego de desempeñarse como vicepresidente durante la gestión encabezada por Leandro Lanceta, asumió la presidencia de la institución con el objetivo de dar continuidad al modelo de conducción desarrollado en los últimos años y avanzar en distintos proyectos de infraestructura.

“Me toca asumir la presidencia de nuestro club y para mí es una mezcla de compromiso muy grande, de responsabilidad, pero sobre todo de orgullo”, expresó.

Ligado a la institución desde toda su vida, destacó el vínculo familiar con El Fortín y el compromiso que implica conducir la entidad.

“Uno tiene cierta responsabilidad en hacer las cosas bien porque no quiere defraudar a los propios y queremos demostrar que podemos seguir creciendo como club”, señaló.

El dirigente remarcó que la nueva comisión mantendrá los principios que guiaron las gestiones anteriores.

“Hay continuidad en los principios de la gestión, en la honestidad, en la transparencia, en la solidaridad y en la empatía que tenemos con el socio o con la gente que participa de las actividades”, indicó.

Además, sostuvo que la administración de los recursos seguirá siendo uno de los pilares de la gestión.

“Nos gusta gestionar de esa manera, rindiendo cuentas y estando a disposición de quienes forman parte del club”, afirmó.

En relación con la actualidad económica, reconoció que el contexto nacional y local impacta de lleno en la vida institucional.

“Hemos visto una suba notoria en las tarifas y los servicios que pagamos en el club y eso no ha ido acompañado por el nivel de ingresos”, explicó.

Esa situación obligó a extremar cuidados en la administración de los recursos y también se reflejó en un aumento de la morosidad en el pago de las cuotas.

Sin embargo, aclaró que la prioridad es sostener la inclusión.

“La idea del club nunca fue dejar a ningún chico afuera o sin practicar deporte por la morosidad. Tratamos de analizar cada caso y ver cómo ayudamos a las familias”, indicó.

La crisis también tuvo su reflejo en el merendero que funciona en la institución. Según detalló, la concurrencia prácticamente se duplicó en los últimos tiempos.

“Eso nos obliga a ser muy ingeniosos, creativos y cuidadosos con los recursos para que nadie se quede sin su plato de comida”, explicó.

A pesar de las dificultades, destacó la situación financiera del club.

“Por tercer o cuarto año consecutivo hemos presentado un balance con superávit financiero, por lo cual podemos transmitir tranquilidad a nuestros socios”, remarcó.

En materia de infraestructura, Prester señaló que la principal meta es finalizar el nuevo gimnasio cubierto que comenzó a construirse en el predio de Pellegrini. La obra ya cuenta con la estructura y el techo colocados, aunque resta completar el cerramiento, las terminaciones y el equipamiento.

“Vamos a ver si con el empujón del Torneo de Invierno y otras actividades podemos terminarlo este año o dejarlo listo para principios del próximo”, adelantó.

Otro de los desafíos será la reconstrucción del paredón sobre calle San Martín en el estadio principal, una obra clave para recuperar la habilitación completa del escenario deportivo. Actualmente, el sector presenta riesgo de derrumbe y no permite el ingreso de público visitante en los encuentros de fútbol.

“Ya iniciamos gestiones con la Facultad de Ingeniería de la UNICEN para que nos acompañe con el proyecto y los cálculos de la obra. Después tendremos que definir cómo financiarla”, explicó.

La concreción de ese trabajo también está vinculada con las aspiraciones deportivas de la institución.

“Queremos darle la posibilidad a nuestro plantel de Primera División de participar en un torneo regional si logra la clasificación. Creemos que han hecho méritos deportivos para tener esa oportunidad”, sostuvo.

Además, valoró el crecimiento de las distintas disciplinas que se desarrollan en el club.

“El básquet tuvo un gran verano, el atletismo, el tenis y muchas otras actividades nos siguen dando satisfacciones. Queremos acompañarlas en todo lo que podamos”, manifestó.

Finalmente, Prester se mostró sorprendido por la repercusión que generó su llegada a la presidencia.

“Se ha acercado mucha gente a saludarme, a desearme una buena gestión y a ponerse a disposición. Eso me dejó muy buenas sensaciones”, contó.

En ese sentido, destacó el reconocimiento social hacia quienes dedican tiempo a las instituciones de manera desinteresada.

“La gente valora mucho el compromiso con entidades de bien público donde el trabajo es absolutamente ad honorem. Yo también admiro a quienes se involucran en este tipo de actividades”, concluyó.