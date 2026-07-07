Finde largo en Olavarría: una agenda con música, cultura, turismo y actividades para toda la familia

El Municipio de Olavarría dio a conocer la agenda de actividades prevista para el fin de semana largo, en el marco del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.

La propuesta incluye espectáculos musicales, actividades protocolares, muestras culturales, cine, turismo de naturaleza y presentaciones artísticas en distintos espacios de la ciudad y localidades del Partido de Olavarría.

Miércoles 8 de julio

Peña del Encuentro en el CEMO

A partir de las 20 horas, en el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO), ubicado en Avenida Circunvalación 1545, se realizará una nueva edición de la “Peña del Encuentro”, una jornada que reunirá música, danza y tradición.

La actividad contará con la apertura del bailarín Lucas Serantes y la participación del octeto de malambo “Vuelta al Pago”. Luego se presentarán Nicolás Centineo, el grupo de danza folklórica Raíces Criollas, Che Diablera, Amarrados al Folklore, Paloma Pacheco, el Ballet Folklórico Municipal, Martín Barraza y el cierre estará a cargo de Manyines de Cuyo.

La entrada será libre y gratuita, aunque quienes quieran asistir deberán reservar previamente su lugar a través del portal miolava.olavarria.gov.ar.

Las entradas podrán retirarse hasta el miércoles 8 de julio, de 9 a 18 horas, en la boletería del Teatro Municipal. En las localidades del Partido, podrán retirarse en las respectivas Delegaciones Municipales, de 7 a 13 horas.

El servicio de cantina y estacionamiento estará a cargo de la Unión de Clubes, y lo recaudado será destinado a las instituciones deportivas que forman parte de la asociación.

El ingreso al evento será únicamente por Avenida Circunvalación para favorecer la organización vehicular.

Jueves 9 de julio

Actos por el Día de la Independencia

Las actividades oficiales comenzarán a las 8:45 horas en la Plaza Coronel Olavarría con el izamiento del Pabellón Nacional.

El cronograma continuará de la siguiente manera:

08:45 horas: Izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza Coronel Olavarría.

09:00 horas: Tedeum en la Iglesia San José.

09:30 horas: Concentración en el hall del Palacio San Martín.

Por la noche, a las 20 horas, se realizará la tradicional Velada de Gala por el Día de la Independencia en el Teatro Municipal.

Velada de Gala con la Orquesta Sinfónica Municipal

La Orquesta Sinfónica Municipal “Mtro. Mario Patané”, bajo la dirección del maestro Diego Lurbe, será protagonista del concierto que cerrará la jornada patria.

El repertorio incluirá obras de Segundo Luis Moreno, Ignacio Montoya Carlotto, Jesús Cañete y José Pablo Moncayo.

La propuesta tendrá entrada libre y gratuita.

Viernes 10 de julio

Continúa el ciclo de Cine “Terror Argentino”

A las 20:30 horas comenzará una nueva edición del ciclo “Terror Argentino en el San José”, en el Centro Cultural San José.

La primera función será con la proyección de la película “Leni” (2020), dirigida por Federico Gianotti.

El ciclo se desarrollará durante los cuatro viernes de julio y cuenta con la programación de Sebastián Magallanes, director del Festival Latinoamericano de Cine de Olavarría.

“Misterios Mentales” llega al Teatro Municipal

Desde las 21 horas se presentará el espectáculo interactivo de mentalismo “Misterios Mentales”, una propuesta que combina reflexión, misterio e ilusión.

La entrada general tiene un valor de $49.500 y puede adquirirse en Tecnocentro (Rivadavia 3065), en la boletería del Teatro Municipal (Rivadavia 2780) o mediante venta online.

Sábado 11 de julio

Caminata guiada y avistaje de aves en Sierras Bayas

Desde las 14 horas se realizará una nueva propuesta turística y ambiental en Sierras Bayas, con una caminata guiada y avistaje de aves.

La actividad comenzará en el Paseo del Mástil “Carlos Medici”, desde donde los participantes serán trasladados hacia el Monte de los Fresnos. Allí se presentará nueva cartelería del lugar y comenzará el recorrido para conocer la fauna autóctona.

Luego se realizará una caminata por sectores históricos vinculados a las caleras hasta llegar a la emblemática Calera 1888.

La propuesta tendrá una duración aproximada de tres horas y finalizará cerca de las 17 horas.

Exhibición de autos y motos en el Museo Hermanos Emiliozzi

A partir de las 15 horas, el Museo Hermanos Emiliozzi recibirá a la Agrupación Caballeros de la Vieja Escuela, en el marco de una travesía que unirá Saladillo con Olavarría.

La actividad incluirá la exhibición estática de 12 motos y 10 autos clásicos frente al museo, además de la entrega de una placa en reconocimiento a la trayectoria y legado de Dante y Torcuato Emiliozzi.

Domingo 12 de julio

Gala de invierno “Let’s Dance”

A las 16:30 horas, el Teatro Municipal será escenario de la sexta edición de “Let’s Dance”, espectáculo organizado por Villa Pirén, con participación de bailarinas, gimnastas y acróbatas.

Las entradas tienen un valor de $20.000.

Concierto del Quinteto Municipal “Vientos de Olavarría”

A las 18 horas, en la Alianza Francesa (Dorrego 3161), se presentará el Quinteto Municipal “Vientos de Olavarría”.

El concierto se realizará en el marco de la conmemoración de los 237 años de la Toma de la Bastilla y tendrá entrada libre y gratuita.

El repertorio incluirá obras de Jean Joseph Mouret, Gabriel Fauré, Georges Bizet, Adrien Barthe, Claude Debussy, Hubert Giraud y Charles Lefebvre.

Muestras culturales

En el Centro Cultural San José continúan en exhibición las muestras “Archivos Clasificados”, dedicada a Roberto “El Negro” Fontanarrosa, y “A todo Patoruzú”, sobre la obra de Dante Quinterno.

Ambas exposiciones pertenecen al patrimonio de la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” y podrán visitarse hasta el 23 de agosto, de miércoles a domingos de 15 a 18 horas.

En el Museo Municipal de la Piedra “Emma Occhi”, de Sierra Chica, continúa la muestra “Memoria tallada”, perteneciente al Taller de Picapedreros y Escultores de Olavarría.

La exposición reúne trabajos realizados en piedra granítica por alumnos y alumnas del espacio coordinado por el escultor Juan Ignacio Cardiello. Podrá visitarse hasta el 2 de agosto, sábados y domingos de 15 a 18 horas.

En el Museo de los Alemanes del Volga “Ariel Chierico”, de Colonia Hinojo, se presenta la muestra “125 años en el corazón de Colonia Hinojo”, perteneciente al Colegio Santa Teresa.

La exposición propone un recorrido histórico y fotográfico por la institución educativa, con imágenes, vestimenta y mobiliario. Podrá visitarse hasta el 16 de agosto: miércoles a viernes de 9 a 15 horas y sábados y domingos de 15 a 18 horas.