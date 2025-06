«La Facultad necesita de una construcción colectiva”

En 37 años de historia, la Facultad de Ciencias Sociales tuvo por primera vez dos fórmulas que disputaron la conducción de la entidad universitaria. Campaña, plataformas, diálogos, consensos, disputas y votos que derivaron, el último 8 de mayo, en los 8 votos de consejeros académicos contra 4 para legitimar la dupla que guiará la casa de altos estudios: el Dr. Gustavo Flensborg y el Lic. Nicolás Casado. Los proyectos, la mirada sobre la facultad, el trabajo con todos los claustros y el contexto en el que les tocará gestionar fueron algunos de los temas sobre los que dialogaron con Agencia Comunica. La pregunta obligada, la que muchos se hacen, es cómo se constituirá el equipo de gestión. Aunque hay charlas, prefirieron no dar aún los nombres. Pero manifestaron lo que para ellos es una certeza: las Secretarías de Académica, Investigación y Posgrado y Extensión serán encabezadas por personas cuya elección fue hecha “teniendo en cuenta la gran y absoluta capacidad de trabajo de las personas que pensamos”, coincidieron los futuros decano y el vicedecano.

-En la campaña a ustedes se los ha definido como la continuidad de la actual gestión. Cómo se definirían ustedes, más allá de la impronta personal que puedan dar.

G.F: Nosotros desde un primer momento nos consideramos como una opción alternativa a la actual gestión. Y esto básicamente se fundamenta en cómo nos hemos consolidado y conformado como fórmula y cómo empezamos a pensar la facultad. Vamos a dar continuidad a algunos proyectos y lineamientos que vienen llevando a cabo la actual gestión, pero vamos a iniciar otros nuevos para darle un nuevo formato. Dentro de esas novedades, lo que tenemos nosotros planificado es poder hacer una reestructuración de la cuestión administrativa y de la estructura organizacional de la facultad, por ejemplo, dándole más entidad a la Secretaría de Investigación y Postgrado.

-¿Cuál va a ser el objetivo de esa nueva Secretaría?

G.F: Eso va a llevar a potenciar más los núcleos de investigación, como así también seguir garantizando y dar fuerza a los posgrados, principalmente al Doctorado de Ciencias Sociales de reciente creación, que es una continuidad -entonces- del proyecto de la última gestión. Pero nosotros queremos que pueda consolidarse, que pueda tener resolución ministerial, ser acreditado por la CONEAU. Además será un pilar importante la integralidad de las funciones de las diferentes secretarías, para que todos los programas y proyectos tengan un anclaje más apropiado en la comunidad universitaria como también en el territorio, ya sea en Olavarría como en la región. Queremos que la sociedad sepa que dentro de la facultad se pueden hacer muchas cosas y que hay actividades para los estudiantes, los graduados y para la comunidad en general.

-En estos proyectos que se planean, piensan incorporar a quienes formaron parte de la otra fórmula o a quienes la acompañaron?

N.C: Nuestra propuesta de gestión fue abierta a todos desde siempre. Y creo que lo importante acá es la institucionalidad. Y la institución la construimos entre todos, más allá de los resultados que se tienen en una elección. Me parece que es importante que haya un diálogo con quienes conformaban la otra lista, siempre estuvimos abiertos a que eso pasara y va a seguir así.

-¿Qué rol juegan los estudiantes en esta conformación? Sobre todo porque también han sido muy críticos.

NC: Los estudiantes para nosotros fueron el punto de inicio de nuestra propuesta. Tuvimos encuentros con las dos agrupaciones, con la idea de que sean nuestro principal eje. Tenemos un objetivo que es educar y en ese educar hay un actor que es fundamental que son los estudiantes. Con eso quiero decir lo que significa para nosotros el claustro estudiantil.

-Otro de los sectores que se han manifestado sentirse relegados son los No Docentes, que son actores clave en el funcionamiento de la Facultad.

NC: Ha cambiado mucho el rol del No docente, porque hay todo un proceso de profesionalización de los espacios. Y por eso nuestro objetivo es darle el lugar que corresponde porque son parte de proyectos mucho más amplios, más allá del sector en donde están. Hay que trabajar en un proceso de buscar integrar esas necesidades que ellos tienen como claustro en una política que planifique y ayude a pensar los espacios que hoy ocupan.

GF: Son más bien miembros de la comunidad, actores políticos, toman decisiones, forman parte en todas las esferas: académicos, extensionistas, investigación. Es cierto que están representados en minorías, pero en la práctica, siempre que tengan la intención de participar en esta gestión van a poder hacerlo. Buscamos garantizar el bienestar de su trabajo.



– Ustedes también manifestaron la necesidad de reconstruir o fortalecer el claustro de graduados. ¿Qué planes hay respecto a eso?



NC: Creo que el desafío de esta gestión es poder generar un vínculo más fluido y estrecho con el graduado. Lo que hay que buscar son políticas que acompañen el proceso de formación permanente, a partir de saber cuáles son las necesidades de nuestros graduados. ¿Qué otros compromisos asumo con ese título en mano y de qué manera nuestra unidad académica sigue acompañando ese proceso de permanente actualización?. ¿De qué manera socialmente trabajamos para que se reconozcan nuestros títulos? Hay que poner en valor que nuestros graduados hoy ocupan lugares de gestión y lugares de decisión muy importantes. Y, por otro lado, creo que la Facultad y la Universidad tiene un rol fundamental y debemos implicarnos y comprometernos en cómo somos un actor clave en las negociaciones para que las condiciones de los trabajadores sean mejores y con salarios dignos.

Hoy nuestros graduados están trabajando en escuelas, en instituciones intermedias, en empresas, en el Municipio, en organismos nacionales e internacionales, en medios de comunicación. Eso debemos saberlo y mostrarlo.



Tiempos de crisis



-¿Cómo se proyectan gestionando en un momento donde no hay presupuesto para las universidades y lo que sí hay es mucha demanda y poco financiamiento de parte del gobierno nacional?



G.F: es preocupante porque el futuro cercano es igual o más desolador. Nos pone en alerta para concretar algunos proyectos, pero hay algunas alternativas. Buscamos sostener la calidad académica que nos destaca y eso va a implicar seguir consolidando la planta docente. Por otro lado, buscaremos fortalecer el sistema de becas para estudiantes. El bienestar estudiantil es fundamental y ahí se verá nuestra habilidad para gestionar con Municipios u otras instituciones ya sea para becas como para residencias estudiantiles. Hay que lograr asociarse con otras organizaciones, entidades, para buscar esos recursos y sostener lo que estamos atravesando hoy en día. Pero sin perder de vista grandes objetivos.

-Como por ejemplo una o más carreras nuevas. En la plataforma electoral figura la Lic. en Psicología, la tecnicatura en Cuidados Domiciliarios y el ciclo complementario de la Licenciatura en Educación Física. ¿Cómo se decidió esto?

N.C: Todo lo que nosotros trabajamos fue en base a un diagnóstico concreto que fuimos construyendo en los diálogos que dimos con cada sector y con cada espacio. La creación de una carrera de grado es una necesidad latente que está desde hace años en la ciudad. No es a corto plazo y no nos limitan las cuestiones edilicias. Porque podemos conseguir espacios, nuestra propia historia está relacionada con las necesidades de la comunidad.

La complejidad está más en el recurso presupuestario para garantizar el recurso humano formado que existe en nuestra ciudad. Entonces, es gestionar a nivel provincial y nacional para conseguir un financiamiento para estas necesidades que son bien puntuales, en un contexto adverso. Vamos a trabajar en las propuestas para luego buscar el financiamiento.

-Como máximas autoridades de la Facultad, cómo piensan acompañar el reclamo de docentes y no docentes? El año pasado se vio a decanos, decanas y rectores muy activos en la lucha. Desde los gremios se plantea que este año no se ve lo mismo…

G.F: Nosotros lo que tenemos es un fuerte compromiso en la defensa y lucha por la educación pública superior, gratuita, no arancelada. Por lo tanto, vamos a ser parte de las medidas de lucha por mejorar las condiciones salariales de docentes y no docentes. Y también de seguir defendiendo el presupuesto universitario, porque hoy estamos funcionando con refuerzos presupuestarios , por lo que no podemos dejar de luchar y reclamar que se garanticen los medios para poder funcionar.

Y para esto me parece que lo que tenemos que impulsar los decanos y decanas son planes de lucha concretos. La lucha va más allá de lo salarial y es importante que toda la sociedad lo sepa.