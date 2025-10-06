«La Música de las Ideas» de Sergio Feferovich llega a Olavarría este jueves

Un viaje inspirador a través de la música



La música siempre ha sido fundamental en el mundo, una fuente de inspiración inagotable, que nos impulsa y acompaña constantemente. El doctor en música Sergio Feferovich (Johns Hopkins University, EE.UU.), pianista y director, te invita, a través de su ingenio y carisma, a vivir una experiencia única, donde la música se mezcla con las emociones, la creatividad y la vida misma.



En «La Música de las Ideas», Sergio explica, usando el humor y la simpleza que lo caracteriza, cómo la música nos interpela, buscando paralelismos con la vida cotidiana, para dejarnos enseñanzas únicas. Comparte anécdotas de grandes músicos y compositores, ilustra excelentemente el papel fundamental de la música en las películas, y la usa para dar explicación y herramientas a situaciones y conflictos del día a día. Además, da lugar al público a formar parte activa del show: organiza un coro colectivo, cantan canciones entre todos y propone juegos y momentos de complicidad, tan divertidos como inolvidables.

No es una charla pasiva, es una experiencia interactiva que combina humor, historias cautivadoras y enseñanzas sobre creatividad, disfrute e inspiración. Provoca un cambio de energía notable en el espectadory un recordatorio de que el arte y la música en particular-puede ser refugio, motor de ideas y herramienta de bienestar y goce en tiempos de ansiedad.



«La Música de las Ideas» es una celebración a lo que la música significa como conexión, con nosotros mismos y con los otros. Un espacio únicoque nos acompaña en los mejores y peores momentos.

No te pierdas la oportunidad de ser parte de este evento inspirador que transforma la música en un viaje de emociones, aprendizajes y risas. Venía vivir junto a Sergio Feferovich una experiencia que quedará grabada en tu memoria y tu corazón.



SERGIO FEFEROVICH: «LA MUSICA DE LAS IDEAS» EN OLAVARRIA

