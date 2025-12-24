La Nochebuena en Olavarría estará marcada por la inestabilidad meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica altas temperaturas y probabilidad de lluvias para el martes 24 de diciembre.

Durante el día, se esperan condiciones variables con posibles chaparrones y una máxima que rondará los 32 grados.

El calor y la humedad persistirán, manteniendo una sensación térmica elevada en la ciudad y sus alrededores.

Pronóstico para la noche del 24

Para el horario nocturno, el SMN anticipa cielo mayormente nublado y un descenso de la temperatura hasta los 19 grados. Este panorama sugiere que quienes organicen celebraciones al aire libre deberán considerar planes alternativos. La combinación de nubosidad y posibles lluvias intermitentes hace recomendable seguir de cerca las últimas actualizaciones del pronóstico.

Mejoras para Navidad

En contraste, el miércoles 25 de diciembre traerá mejores condiciones. Se espera cielo algo nublado, con una mínima de 13 grados y una máxima de 31, sin pronóstico de precipitaciones. De esta manera, el día de Navidad se presenta como una jornada estable y propicia para realizar actividades al aire libre en Olavarría y la región.