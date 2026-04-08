Los despachos de cemento crecieron un 11% interanual en marzo y marcó un fuerte repunte mensual

El despacho de cemento en Argentina registró en marzo de 2026 un crecimiento del 11% interanual, al alcanzar un total de 830.105 toneladas, según cifras provisorias del sector.

El dato también muestra un fuerte repunte en la comparación mensual: el volumen despachado aumentó un 18,4% respecto de febrero de este año, cuando se habían registrado 700.872 toneladas.

En detalle, el despacho nacional durante marzo fue de 825.732 toneladas, mientras que las exportaciones alcanzaron las 4.373 toneladas.

En comparación con marzo de 2025, cuando el total había sido de 747.924 toneladas, el crecimiento evidencia una mejora sostenida en la actividad, especialmente impulsada por el mercado interno.

A pesar del buen desempeño mensual, el acumulado del primer trimestre muestra estabilidad. Entre enero y marzo de 2026 se despacharon 2.323.805 toneladas, lo que representa una leve baja del 0,3% frente al mismo período del año anterior.

Este comportamiento refleja que, si bien hay señales de recuperación en los últimos meses, el nivel de actividad aún no logra despegar de forma contundente en el balance general del año.

El consumo total también mostró un crecimiento en marzo. Se ubicó en 825.930 toneladas, lo que implica una suba interanual del 11,6%.

En este caso, el incremento estuvo explicado principalmente por el despacho nacional, ya que las importaciones tuvieron una incidencia marginal, con apenas 198 toneladas registradas en el mes.

En términos acumulados, el consumo alcanzó las 2.310.517 toneladas, con una leve suba del 0,1% respecto de 2025.