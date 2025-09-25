Maximiliano Wesner encabezó el acto firma de 177 escrituras sociales

En el marco de un sencillo pero muy emotivo acto 177 familias olavarrienses fueron protagonistas hoy de un nuevo acto de firma de escrituras sociales, que les permitirá obtener el título definitivo de su propiedad, después de muchos años de espera, gracias a una política de regularización dominial impulsada por la gestión del intendente Maximiliano Wesner, en conjunto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La firma se llevó a cabo en la tarde de ese jueves, en el Salón Rivadavia, y contó con la presencia del intendente Maximiliano Wesner, el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial Juan Sánchez y autoridades de la Escribanía General de Gobierno y el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires.

El intendente Wesner destacó que se trata de “un trabajo articulado, en equipo, entre la Provincia y este Municipio, pero también agradezco a ustedes por la espera, por estar presentes hoy acá. Creo que si están presentes hoy acá, es porque creen que la solución es conjunta”.

“Seguramente estén pensando en aquel ladrillo que pusieron en ese lote hace décadas atrás o cómo lograron la adquisición de su vivienda, cómo construyeron el sueño de la casa propia, hablamos de un proceso, y es un proceso que lamentablemente es largo”, expresó.

El Intendente subrayó que “desde que comenzamos la gestión ya llevamos 3.000 firmas de escrituras, en 20 meses, 2.000 entregas de escrituras, y hoy tenemos la posibilidad de firmar otras 177 escrituras, la parte más importante. Después estará la entrega, que es más simbólica, pero hoy es el acto de garantía, es el acto por excelencia de la seguridad jurídica de sus inmuebles, de su casa, de su hogar, que seguramente es lo más importante, porque es el resguardo del presente, pero también es el resguardo a posteridad, es el resguardo a futuro de cuidar de sus familias y poder dejarle a sus hijos ese bien que más que material es un bien construido seguramente con mucho amor, que se hizo en conjunto y que soñaron juntos en esa vivienda”.

En esta oportunidad se firmaron 177 escrituras, correspondiendo 153 a la Ley 10.830, 23 a la operatoria del Instituto de la Vivienda, 1 Prescripción Adquisitiva Ley 24.320.

Cabe agregar que dicho acto fue organizado por el Municipio de Olavarría, la Escribanía General de Gobierno y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

Por más información o consultas, aquellas personas interesadas podrán dirigirse a la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, sita en planta baja del Palacio San Martín, o comunicarse al teléfono 440442 int, 1750-1753, de lunes a viernes de 7 a 13 hs.