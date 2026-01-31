“La Familia Bermúdez” cierra el ciclo Música en el Bicentenario

Una de las imperdibles propuestas enmarcadas en el programa municipal “Olavarría en verano” es “Música en Bicentenario”; iniciativa que resultó un éxito de convocatoria y que este domingo 1° de febrero llega a su edición final, con un cierre a puro baile al ritmo de “La Familia Bermúdez”.

“Música en Bicentenario” tiene lugar en las escalinatas de la Casa del Bicentenario a la rivera del Tapalqué: uno de los espacios públicos más elegidos por vecinos y vecinas como lugar de encuentro y esparcimiento.

Durante tres/cuatro noches, olavarrienses y visitantes de la región se dan cita en las escalinatas para disfrutar de buena música y, también, del patio gastronómico y cervecero especialmente preparado para la ocasión.

En el escenario, durante las tres/cuatro jornadas, se sucedieron las actuaciones de Los Bredda, Los Pacientes del Doctor Álvarez, El Mundo Limón, La Sexta Napolitana, Otra Vuelta y Caos. Cada noche, vecinas y vecinos de Olavarría se acercan con mate y reposeras, en familia y entre amigos, para disfrutar de la velada.

Este domingo, a partir de las 20 horas, será la última edición de este ciclo. La grilla incluye las presentaciones de Jalea, Las Aves Gigantes y cierre a cargo de La Familia Bermúdez.

“Olavarría en Verano”, el calendario de propuestas organizadas desde el Municipio, continuará durante todo el mes de febrero, por lo que se invita a la comunidad a seguir las publicaciones tanto en el sitio web como en las redes sociales. Actividades recreativas, deportivas y culturales, libres y gratuitas, con el objetivo de seguir disfrutando de la ciudad y las localidades durante el verano.