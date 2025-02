Neonatología: tras 50 días las trillizas de Colonia Hinojo ya están en su casa

“Este día lo soñamos”, con esas palabras Estefanía Wagner expresó el sentimiento que aún los invade luego de dejar el servicio de Neonatología que funciona en la Clínica Cemeda, el lugar que transitaron de manera incansable durante los últimos 50 días. Allí permanecieron, desde el 6 de enero, las pequeñas Sara, Emilia y Juanita, quienes finalmente este martes recibieron el alta médica y pudieron conocer su hogar en Colonia Hinojo.

“Yo había estado internada un tiempo antes, pensábamos que iban a nacer ahí”, comenzó a narrar la historia ya desde la comodidad y tranquilidad de su casa. Rememoró que la situación se dio cuando transitaba la semana 27 del embrazo, “logramos tenerlas un tiempito más” agregó y detalló que el nacimiento se dio en la jornada del 6 de enero, con 31 semanas de gestación. “Para reyes cayeron las trillizas a Olavarría”, acotó.

“Dos días antes comienzo con las contracciones, me internan, era el sábado. El lunes me hacen una ecografía y ahí es donde se ve que Juanita tenia dificultades para alimentarse, para crecer, entonces me hacen una cesárea de emergencia y de ahí no paramos más. Hoy llevábamos 50 días de las nenas en Neo, muy difícil todo”, reconoció.

Estefanía narró que durante el embarazo iban siguiendo las noticias acerca de qué iba a suceder con el servicio de la mencionada clínica privada. “Cuando se cerró la neo nos decíamos, y ahora qué hacemos, porque uno también se va organizando y pensando”, expresó.

No obstante, en los primeros días de diciembre del año la decisión política del intendente Maximiliano Wesner permitió llevar adelante un importante acuerdo entre el Municipio y la Clínica Cemeda, el cual permitió no solo la reapertura, sino también robustecer la respuesta ante este tipo de demandas.

Se trató de la firma de un convenio público privado que tiene por objeto regular la relación de colaboración y de participación entre el Municipio de Olavarría y la Clínica Cemeda, para la prestación en forma conjunta del servicio de Neonatología y Terapia Intensiva neonatal. Se trata de un convenio de cooperación, con rectoría estatal, es decir una mayor participación del Municipio, que tiene como referentes del servicio de Neo a las doctoras Alejandra Capriata, como Directora, y a Florencia Golinelli como Coordinadora.

El acuerdo, vale destacar, se vio acompañado de una importante inversión por parte del Municipio tanto en el personal profesional para poder atender la demanda, como así también en equipamiento médico, lo que se tradujo en un salto en la calidad de la atención perinatal tanto para el Partido de Olavarría como para toda la región.

Se logró optimizar el servicio de Neonatología Municipal, donde se pudo incrementar la capacidad de atención, y el servicio de alta complejidad, con profesionales altamente capacitados y con aumento de profesionales (sobre todo de enfermería) por turno, en la sede de la Clínica Cemeda.

Por último, pero no menos importante, Estefanía no quiso dejar pasar la ocasión para agradecer a todas las personas que de una manera u otra les hicieron llegar el acompañamiento, la fuerza y los buenos deseos. “Tengo que agradecer a todos. A nuestra familia que nos bancó, es dificil ir y venir todos los días a Olavarría, hasta dos o tres viajes, muchas horas afuera de casa, además con un nene de 12 años. La familia nos ayudó en todas las formas. A la gente de Cemeda, lo mismo desde el día uno. Todos, personal de Neo, doctoras, enfermeras, secretarias, hasta las chicas de limpieza, todos. La gente de Colonia Hinojo, la gente de Olavarría, que se comunicó por Facebook, las nenas recibieron regalos de gente que ni lo esperábamos. La verdad que estamos felices. Muy agradecidos, ahora queda disfrutarlas. Va a costar un poco recuperarnos, pero todo vale la pena”, finalizó.