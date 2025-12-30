“Olavarría en Verano”: actividades gratuitas en el Centro Deportivo Municipal Diego Maradona

El programa “Olavarría en Verano” ya se encuentra en marcha en distintos espacios de la ciudad y las localidades del Partido, con una amplia agenda de propuestas gratuitas pensadas para todas las edades durante la temporada estival.

En ese marco, el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego A. Maradona” iniciará el próximo lunes 5 de enero un variado calendario de actividades que se desarrollarán de manera sistemática durante los meses de enero y febrero.

Las propuestas, organizadas por el Municipio de Olavarría, incluyen entrenamiento para adultos, actividades para adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, fútbol, básquet femenino, yoga, espacios recreativos y un ciclo de cine, entre otras alternativas.

El cronograma completo podrá consultarse también a través del sitio web oficial y en las redes sociales Olavarría Municipio y Olavarría VA, tanto en Facebook como en Instagram.

Cronograma de actividades

Lunes

10:00 horas: Entrenamiento para adultos (+18). Hasta el 27 de febrero.

18:00 horas: Fútbol para chicos y chicas de 7 a 14 años. Hasta el 27 de febrero.

Martes

9:00 horas: Espacios de la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad. Hasta el 24 de febrero.

18:00 horas: Modo Vacaciones, propuesta recreativa para adolescentes de 12 a 17 años. Hasta el 26 de febrero.

18:00 horas: Juegos recreativos al aire libre para niños y niñas de 5 a 12/13 años.

18:00 horas: Tejo para personas mayores de 60 años. Hasta el 26 de febrero.

19:00 horas: Básquet femenino para mayores de 18 años. Hasta el 24 de febrero.

Miércoles

10:00 horas: Entrenamiento para adultos (+18). Hasta el 27 de febrero.

18:00 horas: Fútbol para chicos y chicas de 7 a 14 años. Hasta el 27 de febrero.

Jueves

9:30 horas: Yoga. Hasta el 24 de febrero.

18:00 horas: Modo Vacaciones para adolescentes de 12 a 17 años. Hasta el 26 de febrero.

18:00 horas: Juegos recreativos al aire libre para niños y niñas de 5 a 12/13 años. Hasta el 26 de febrero.

18:00 horas: Tejo para personas mayores de 60 años. Hasta el 26 de febrero.

Viernes