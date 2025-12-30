Coopelectric fue a la Justicia en medio del conflicto con el Municipio

El Consejo de Administración de Coopelectric realizó una presentación en el Juzgado Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Azul en medio del conflicto con el Municipio de Olavarría y la amenaza de la Cooperativa de dejar de gestionar la concesión de Obras Sanitarias y Cloacas.

Además otro de los frentes abiertos es el final o no de la concesión del servicio eléctrico.

Voceros judiciales dijeron a En Línea Noticias que el expediente fue caratulado como «Cooperativa Ltda Consumo Electricidad Servicios Anexos Olavarría C/ Municipalidad de Olavarría S/ Pretensión Declarativa» y quedó ingresado en los sistema del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires con el número AZ – 6452 – 2025.

Dicho expediente fue iniciado este martes 30 de diciembre.

El doctor Pablo Gabriel Quaranta será el Juez que entienda en el expediente.

Al menos por el momento no se conocen los datos concretos que presentó Coopelectric aunque ya hay una resolución que declara admisible el planteo.

«Téngase por promovida la pretensión declarativa de certeza, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 inciso 4º del CPCA», señaló el Juez Quaranta en una decisión firmada este martes.

En la misma decisión Quaranta dispuso que el expediente tramite «por el procedimiento sumario» tal como está establecido en los artículos 12 inciso 4º del CPCA y 322 del CPCC.

En la misma resolución de este martes, Quaranta ordenó un traslado a la Municipalidad de Olavarría en calidad de demandada a los fines de que se presente en el expediente.

Es de suponer que ahora la Municipalidad realizará las presentaciones del caso y, como viene sucediendo, los abogados de la Subsecretaría de Asuntos Legales pedirán que el Juez ordene reservar las actuaciones para que nadie más que los autorizados puedan acceder a las mismas. A estas peticiones, distintos jueces han resuelto de manera distinta.