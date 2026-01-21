«Olavarría en Verano»: tres días de arte y música para disfrutar al aire libre

El programa “Olavarría en Verano” propone un nuevo fin de semana cargado de actividades culturales abiertas a toda la comunidad, con presentaciones musicales, ferias artísticas y espectáculos al aire libre en distintos espacios de la ciudad.

La agenda comienza el viernes 23, desde las 18 horas, en el Museo Dámaso Arce, donde se realizará una nueva edición del Mercado de Artistas. Allí, creadores locales exhibirán y ofrecerán sus obras, en una propuesta pensada para fortalecer la identidad cultural y el vínculo directo entre artistas y público. A partir de las 20 horas, la jornada continuará con música en vivo, con la participación del Ensamble de Tango de la Escuela Municipal de Música, el Dúo Label y Los Grillos.

El sábado 24, desde las 20 horas, el rock será protagonista en las escalinatas de la Casa del Bicentenario, con una nueva fecha del ciclo Rock en Bicentenario. En esta oportunidad subirán al escenario La Sexta Napolitana, Otra Vuelta y Caos, en una noche pensada para disfrutar en familia y al aire libre.

La programación se completa el domingo 25 con dos propuestas culturales. A las 20 horas, el Museo Dámaso Arce volverá a ser sede de Música en el MDA, con presentaciones de los ensambles Va de Nuevo, Ensamble de Rock y Five O’Clock, todos pertenecientes a la Escuela Municipal de Música. Más tarde, desde las 20:30 horas, el patio del Centro Cultural Municipal “San José” será escenario de Música bajo las estrellas, con actuaciones de Emilia Larregina, Román Cea y Nawel, en un entorno ideal para cerrar el fin de semana.

Las actividades forman parte de la amplia grilla cultural, artística y recreativa que se desarrolla durante el verano en Olavarría, con propuestas gratuitas y pensadas para públicos de todas las edades.