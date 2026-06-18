Realizaron una jornada de recolección de basura electrónica en Olavarría

Imágenes: Mauricio Latorre

Este jueves se llevó a cabo una nueva campaña de recolección de residuos aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en las instalaciones del Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO), ubicado en la avenida Circunvalación 1545. La actividad, que se desarrolló en el horario de 10 a 13 horas, no se suspendió por lluvia.

«Estamos hoy en el CEMO en la campaña de recolección de basura electrónica, es la segunda campaña que hacemos en el año», explicó Marina Teuly. Respecto a la articulación institucional, indicó que «la estamos trabajando desde el municipio en conjunto con la coordinación de ambiente y el CIT, y trabajamos también con las instituciones educativas, las escuelas técnicas y el DTE».

Durante la jornada, los organizadores y estudiantes clasificaron los materiales recibidos por categorías. Al respecto, Teuly detalló que «acá recepcionamos todos los materiales, se divide por tipo de material: televisores, pequeños electrodomésticos, todo lo que es por ahí más pequeño, celulares, tablet, teclados y demás». Asimismo, respecto a los componentes informáticos de mayor tamaño, agregó que «de este otro lado tenemos monitores y CPU, que es por ahí lo que menos tenemos en este momento porque es lo que más están trabajando los chicos».

Los alumnos de las escuelas técnicas trabajaron distribuidos en el interior del predio. «Del lado de adentro están las instituciones educativas con los chicos trabajando. Se dividen en postas, cada posta es una institución educativa y tiene asignados ya los tipos de materiales que van a trabajar, que van a recepcionar», puntualizó la funcionaria.

Sobre el destino de los elementos y las tareas que se ejecutan en el lugar, Teuly aclaró que «en esta etapa hacen un diagnóstico, no se repara nada, se hace un diagnóstico». En ese mismo sentido, concluyó que «a partir de eso, después lo que ellos ven que pueden llegar a reparar se separa para el día de mañana venir a buscarlos y llevarlos; y lo que no se separa tanto allá atrás como adelante y es lo que mañana vamos a llevar al penal».