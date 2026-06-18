Avanzan trabajos hidráulicos en la zona del Cementerio Loma de Paz

La Municipalidad de Olavarría, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa desarrollando intervenciones destinadas a fortalecer la infraestructura hidráulica del Partido y brindar respuestas concretas a las necesidades de la comunidad.

En ese marco, se ejecutan trabajos en el sector del cementerio de Loma de Paz, donde se lleva adelante la construcción de un canal aliviador que permitirá optimizar el normal escurrimiento de aguas en ese punto de la ciudad.

La obra forma parte de una serie de intervenciones planificadas por el Municipio con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema hidráulico, favoreciendo el drenaje y la circulación de excedentes hídricos, especialmente durante episodios de lluvias intensas.

Desde la Secretaría de Obras Públicas se destacó la importancia de sostener este tipo de tareas de manera permanente, entendiendo que se trata de obras fundamentales para el desarrollo urbano y para prevenir inconvenientes derivados de la acumulación de agua en distintos sectores del Partido.