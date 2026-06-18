Invertirán más de $680 millones para el mantenimiento de calles de tierra en Olavarría y las localidades

La Municipalidad de Olavarría puso en marcha dos licitaciones públicas destinadas al mantenimiento y mejora de calles no pavimentadas, con una inversión estimada total de 680 millones de pesos. Los procesos alcanzan tanto a la planta urbana de la ciudad como a las localidades del Partido y contemplan contratos de diez meses de duración.

Se trata de las licitaciones públicas Nº 14/26 y Nº 15/26, ambas con un presupuesto oficial de 340 millones de pesos. Mientras una está orientada al mantenimiento de calles de tierra en la planta urbana de Olavarría, la otra abarca las localidades de Sierra Chica, Sierras Bayas, Colonia San Miguel, Hinojo, Colonia Hinojo y Loma Negra.

Las contrataciones prevén tareas de limpieza de cunetas, reparación de sectores deteriorados, reconformación de calzadas, entoscado y granceado, trabajos que habitualmente se realizan para mejorar la transitabilidad y sostener la circulación en calles de tierra afectadas por el tránsito y las condiciones climáticas.

En el caso de las localidades, el pliego establece un esquema de trabajo mensual que contempla 100 horas de motoniveladora, 50 horas de camión, 50 horas de pala cargadora, 10 horas de compactador y 20 horas de retroexcavadora, además de la provisión de material para estabilización de calles.

Los contratos tendrán una vigencia de diez meses corridos desde la firma del acta de inicio y serán ejecutados mediante el sistema de precios unitarios.

La licitación correspondiente a las localidades prevé la apertura de sobres para el 7 de julio, mientras que la destinada a la planta urbana se realizará al día siguiente. En ambos casos, las empresas interesadas deberán acreditar antecedentes técnicos, inscripción en los registros correspondientes y presentar garantías de oferta equivalentes al 1% del presupuesto oficial.

Con estas dos convocatorias, el Municipio busca garantizar durante buena parte del próximo año un esquema permanente de mantenimiento sobre la red de calles no pavimentadas, tanto en la ciudad cabecera como en las localidades del Partido, uno de los servicios más demandados por vecinos de distintos sectores ante el deterioro que suelen provocar las lluvias y el uso cotidiano de las arterias de tierra.