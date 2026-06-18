CoNverSo | Rosa Steinbach: “Dios es algo impresionante que rige todo”

La fe atraviesa de principio a fin la historia de vida de Rosa Steinbach. En el episodio N° 6 de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton, la vecina de Colonia Hinojo repasó recuerdos familiares, decisiones que marcaron su destino y experiencias personales que, según asegura, no pueden comprenderse sin su profunda convicción religiosa.

La relación de Steinbach con la fe comenzó desde sus primeros días de vida. Durante la entrevista recordó un episodio ocurrido poco después de su nacimiento, cuando su estado de salud generó preocupación en su familia y motivó que fuera bautizada de urgencia.

Al reconstruir aquella historia familiar, relató que su madre la había encomendado a Dios y a la Virgen en medio de la incertidumbre.

Décadas después, esa convicción continuaría ocupando un lugar central en su vida cotidiana y en muchas de las decisiones que tomó a lo largo de los años.

Su infancia y adolescencia estuvieron fuertemente ligadas al Colegio Santa Teresa de Colonia Hinojo, institución donde recibió una formación que dejó una profunda huella en su manera de entender la vida. Allí participó de actividades religiosas, representaciones teatrales y distintas propuestas impulsadas por la comunidad educativa.

Más adelante, esa vocación de servicio también la llevó a desempeñarse como catequista, transmitiendo a nuevas generaciones los valores que había incorporado durante su formación.

La fe también estuvo presente en uno de los momentos más trascendentes de su historia personal: la decisión de aceptar la propuesta de matrimonio de Enrique, el hombre que conoció durante una presentación teatral en la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica.

Steinbach explicó que atravesó un largo período de reflexión antes de dar aquel paso y recordó distintas experiencias espirituales que interpretó como señales para avanzar con una decisión que cambiaría su vida para siempre.

A lo largo de la conversación, dejó en claro que su manera de enfrentar las dificultades siempre estuvo vinculada a esa confianza. “Hay algo en mí que, en los peores momentos, siempre hay una cosa que me saca”, expresó al recordar distintos episodios complejos que logró atravesar.

Hacia el final de la entrevista, Fabricio Lucio le formuló una pregunta directa: qué significa Dios en su vida.

La respuesta llegó sin titubeos: “Algo impresionante. Impresionante. Que rige todo”, afirmó.

Luego profundizó esa definición al intentar explicar una experiencia que considera difícil de describir con palabras. “Es una paz”, agregó al hablar de una presencia que, según sostiene, la acompañó durante toda su vida.

Sobre el cierre de la charla, volvió a expresar una idea que atraviesa gran parte de su recorrido personal y familiar. “Por algo tenía que estar acá, no lo sé por qué, pero tenía que estar acá”, reflexionó.

La entrevista completa con Rosa Steinbach puede verse en el canal de YouTube de En Línea Noticias.