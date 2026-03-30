Recalde: El municipio realiza trabajos limpieza de canales para liberar el acceso a la localidad

El Municipio de Olavarría realiza tareas en la zona de Recalde tras las abundantes precipitaciones registradas en el Partido. El sector rural es el punto más afectado por el fenómeno climático, aunque los operativos se replican en distintos sectores de la ciudad.

El director de Obras Rurales, Mariano Arrignon, explicó que la situación más compleja se presenta en el acceso a la localidad, donde se desmoronó un puente debido a la caída de 216 milímetros de lluvia. En el lugar se trabaja con una retropala y una retroexcavadora, junto con material enviado desde Olavarría para normalizar la circulación.

Desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos se dispuso la presencia de maquinaria para la apertura de calles y canales que faciliten el escurrimiento del agua proveniente de la cuenca alta del Vallimanca. En este contexto, se solicitó evitar el tránsito por caminos vecinales y el acceso a la localidad.

En la ciudad de Olavarría, personal de mantenimiento e hidráulica llevó adelante la limpieza de un canal en el barrio Eucaliptus, así como tareas sobre la avenida De los Trabajadores (sentido a Loma de Paz) y en la calle Guisasola, entre Líbano y José Luis Torres.

Desde el área de Desarrollo Social se realiza el acompañamiento a familias afectadas con la entrega de agua potable, frazadas y colchones. Ante cualquier emergencia, se encuentra disponible la línea 2284 511118. Por su parte, el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura” mantiene su atención de manera normal.

Debido a que persiste el pronóstico de lluvias y rige un alerta amarillo para la noche del martes, se solicitó a la comunidad no arrojar residuos que puedan obstruir los desagües.