Participación: Enrique Fuhr (Q.E.P.D.)

La Comisión Directiva y la Subcomisión de Jubilados y Pensionadas del Sindicato de Luz y Fuerza participa el fallecimiento del compañero Enrique Fur y acompaña a su familia en este momento.

Enrique Fuhr (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 29 de marzo de 2026 a los 87 años de edad. Su esposa María Julia Alcaza y demás deudos participan de su fallecimiento. Sin velatorio. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el día lunes 30 de marzo de 2026 a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Pueblo Nuevo. Nacido en Olavarría. Jubilado de Coopelectric.