Un joven fue armado a un colegio de Santa Fe y mató a un compañero

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES MARZO 30 Un alumno entró armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero, supo la Agencia Noticias Argentinas. Conforme a la información que trascendió de forma oficial, el adolescente, de 15 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13 y que cursaba primer año, falleció. FOTO NA

Buenos Aires, 30 marzo (NA) – Un alumno entró armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Conforme a la información que trascendió de forma oficial, el adolescente, de 15 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13 y que cursaba primer año, falleció.

Seis pacientes permanecen en el hospital local de San Cristóbal con heridas superficiales y en condición estable, mientras que otros dos jóvenes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”, luego del ataque a tiros.

En dicha institución médica se encuentra un chico, de 13 años, que ingresó en código rojo, pero actualmente está lúcido y hemodinámicamente estable por lo que será trasladado al Hospital Alassia (Santa Fe) para atención de mayor complejidad.

A su vez, hay otro varón, de 15 años, que debió ser trasladado para controles de rutina por heridas superficiales, sin gravedad ni activación de código de emergencia.

“La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta”, señalaron.

Respecto al agresor, se confirmó que fue detenido por la Policía. La escuela fue evacuada de inmediato y la zona acordonada

El hecho ocurrió este lunes por la mañana en el colegio ubicado sobre la calle J. M. Bullo al 1402, en San Cristóbal.

Relato de padres

Los padres de los alumnos de la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal relataron escenas de terror tras el ataque armado en el establecimiento. “A las 7:30 recibí el llamado de mi hija llorando, decía que un alumno estaba a los tiros”, relató María José, madre de una de las estudiantes.

De acuerdo a los testimonios, el ataque se produjo en el momento exacto en que los alumnos se disponían a izar la bandera. “Llevé a mi hijo como todas las mañanas y al rato me llamó una mamá para traérmelo porque habían disparado”, señaló Julián, padre de un ingresante de primer año que presenció el inicio de las detonaciones en el patio interno.

Relato de alumna

Una alumna de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente disparó dentro de la institución y mató a un menor, comentó que el ataque estaba planificado porque, según se supo, “le hacía bullying”.

Priscila va a quinto año y en diálogo con Radio Rivadavia logró contar cómo fueron los segundos previos y posteriores a la agresión: “Entramos a la escuela, sonó el timbre para izar la bandera y cuando estábamos bajando el chico llegó y de la nada gritó ‘sorpresa’ y empezó a disparar”.

“Había chicos heridos, no solo por los perdigones, sino también porque rompían vidrios para escapar”, expuso la chica, de 18 años.

“Creemos que fue al azar, porque, por lo que tengo entendido, el chico iba a ir al curso porque le hacían bullying. Ya estaba planificado”, comentó.

En este marco, sostuvo que San Cristóbal es un lugar “tranquilo”, donde “todos nos conocemos” y que hace un tiempo había tenido relación de amistad con la hermana del atacante.

Al cierre de la nota, explicó que desde hace un año había policías a la salida de la escuela por problemas que hubo hace un tiempo.

MC-RL