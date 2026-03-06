Roberto Peyrano recordó en ConVerSo su historia con Los Kondes: “Entré para dar una mano y me quedé 22 años”

El músico olavarriense Roberto Peyrano repasó en ConVerSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias, distintos momentos de su trayectoria musical. Entre ellos, recordó su extensa etapa como baterista de Los Kondes, una de las bandas más populares de la ciudad durante varias décadas.

Durante la charla, Peyrano contó que su llegada al grupo se dio de manera casi circunstancial. En ese momento, el baterista de la banda dejaba el lugar y lo convocaron para cubrir esa vacante. En ese sentido, explicó: “Los Kondes… se iba el baterista Sabatini, me ven a mí y yo digo bueno voy a tocar, pero no con la idea que me iba a ir al sur… voy a tocar, los voy a sacar un poco del apuro”.

Sin embargo, lo que en principio parecía una participación temporal terminó convirtiéndose en una etapa muy extensa de su carrera musical. Con el paso del tiempo, esa experiencia se transformó en una de las más importantes de su recorrido artístico. De hecho, recordó: “Y estuve como veintidós años”.

En otro tramo de la entrevista, Peyrano destacó el clima humano que se vivía dentro del grupo y remarcó que, durante todos esos años, la convivencia fue uno de los aspectos que más valoró. En esa línea, señaló: “En todos esos años ninguno le dijo a otro mal… la disfrutábamos tanto”.

Durante la entrevista también evocó el impacto que tenía la banda en sus presentaciones, especialmente en el Teatro Municipal, donde los shows solían convocar a una gran cantidad de público. Al recordar esas noches, relató: “Se llenaba el primer piso, el segundo, el tercero y todavía decía ‘esperen que hay gente afuera’”.

Finalmente, Peyrano también hizo referencia a una figura clave en la historia del conjunto, a quien señaló como parte central de la identidad de la banda a lo largo de los años. Al respecto, explicó: “Los Kondes son los Kondes porque está Sapito… pasaron muchos músicos pero eran los Kondes”.

El testimonio de Roberto Peyrano forma parte del episodio 47 de ConVerSo, el ciclo de entrevistas producido por En Línea Noticias, donde el músico repasa distintos momentos de su vida personal y artística, desde sus comienzos en Olavarría hasta su extensa trayectoria sobre los escenarios.