La gestión Wesner tomó posición sobre la Cuota Capital: El Municipio recordó que Coopelectric no puede cobrarla

Este viernes la administración de Maximiliano Wesner tomó posición respecto de la Cuota Capital y recordó que, de acuerdo con disposiciones vigentes del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), la facturación del servicio eléctrico no puede incluir conceptos ajenos al suministro de energía.

La aclaración fue difundida a través de la oficina de Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales a partir de inquietudes presentadas por vecinos mediante distintos canales de atención municipales.

En ese marco, se recordó que mediante la Resolución RESOC-2023-125-GDEBA-OCEBA se ordenó a la Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría (Coopelectric), prestadora del servicio en la ciudad, abstenerse de incorporar en las facturas cargos que no correspondan al servicio público de distribución eléctrica.

Según se indicó, entre esos conceptos figuran servicios de sepelio, nichos de cementerio o contribuciones por acciones, entre otros ítems.

Desde el Municipio también se señaló que la normativa establece que la falta de pago de esos cargos no puede constituir causal para la interrupción o desconexión del suministro eléctrico. En ese sentido, se indicó que debe garantizarse el derecho de los usuarios a abonar únicamente el consumo de energía y los cargos asociados al servicio.

El comunicado agregó que en las últimas semanas la Dirección de Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales recibió numerosos reclamos vinculados a la inclusión de esos conceptos en las facturas. A partir de esas presentaciones, se realizó una consulta formal al OCEBA, desde donde se confirmó que ese tipo de cargos no corresponde que sean incluidos en la facturación del servicio eléctrico.

Finalmente, se recordó que la inclusión de esos conceptos resulta contraria a lo dispuesto por el organismo regulador y al marco normativo vigente, que incluye la Ley Provincial Nº 11.769 y la protección de los derechos de los consumidores establecida en el artículo 42 de la Constitución Nacional.

Desde la Oficina de Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales indicaron que se continuará con el seguimiento de la situación e invitaron a quienes tengan dudas o deseen realizar consultas o reclamos a acercarse a la sede ubicada en Coronel Suárez 2843, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13.