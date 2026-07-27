Sierra Chica: avanzan las obras de infraestructura en los lotes con servicios del Programa Municipal

Los trabajos para extender la red de agua potable comenzaron este lunes en Sierra Chica y permitirán dotar de ese servicio a los 31 lotes adjudicados a través del Programa Municipal de Lotes con Servicios, ubicados en el barrio Plan Federal.

La obra se desarrolla sobre la calle Pichimauida, entre 35 bis y 37 bis, donde se ejecuta una extensión aproximada de 130 metros lineales de red. Los trabajos son realizados por una empresa local contratada por la Secretaría de Obras Públicas.

La intervención permitirá que los futuros vecinos y vecinas de esos terrenos cuenten con acceso a agua corriente potable, como parte del proceso de urbanización previsto para los lotes generados mediante este programa.

Los 31 terrenos fueron sorteados y adjudicados meses atrás durante un acto realizado en el Club Sierra Chica, que contó con la presencia del intendente Maximiliano Wesner.

En aquella oportunidad, el jefe comunal destacó la importancia del programa y expresó: «Este programa se traduce en poder planificar y ordenar el suelo urbano, pero principalmente en poder ordenar la vida familiar, la vida en comunidad, la vida en la localidad, que es lo que queremos y para lo que trabajamos».

En paralelo, en el mismo sector de Sierra Chica también avanzan las obras de extensión del alumbrado público, con el objetivo de completar la infraestructura necesaria para los nuevos lotes.