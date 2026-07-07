Tras la llegada de Corresur el peaje de Hinojo aumentó casi el 20 %

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Por En Linea Noticias 0

La empresa Corresur definió el nuevo cuadro tarifario para las estaciones de peaje tras asumir formalmente el control de los corredores viales que integran las rutas nacionales 3, 205 y 226.

La firma reemplaza en la operación a la empresa estatal Corredores Viales S.A.

El nuevo esquema de valores rige para las estaciones ubicadas en Hinojo, Cañuelas, El Dorado, Uribelarrea y Vasconia, e introduce modificaciones en las modalidades de cobro al eliminar el uso de dinero en efectivo en las cabinas.

Los usuarios deben abonar mediante TelePASE o a través de modalidades de pago manual electrónico.

En el caso de la estación de peaje de Hinojo, la tarifa para la Categoría 1, que costaba 1500 pesos antes de la actualización, pasó a tener un valor de 1787,10 pesos para quienes utilicen TelePASE o la modalidad de Pago Electrónico Manual (1). Esto representa un incremento exacto del 19,14 % (287,10 pesos más por pase).

A continuación se detallan las tarifas vigentes según cada categoría de vehículo y el método de pago seleccionado:

CategoríaTipo de vehículoTelePASEPago Electrónico Manual (1)Pago Electrónico Manual (2)
Categoría 1Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,30 m de altura y sin rueda doble$ 1.787,10$ 1.787,10$ 3.574,19
Categoría 2Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,30 m de altura y/o con rueda doble. Vehículos con más de 2 ejes y hasta 4 ejes y de menos de 2,30 m de altura y sin rueda doble$ 3.574,19$ 3.574,19$ 7.148,39
Categoría 3Vehículos de más de 2 ejes y hasta 4 ejes inclusive y más de 2,30 m de altura y/o con rueda doble$ 5.361,29$ 5.361,29$ 10.722,58
Categoría 4Vehículos de más de 4 ejes y hasta 6 ejes$ 7.148,39$ 7.148,39$ 14.296,78
Categoría 5Vehículos de más de 6 ejes$ 8.935,49$ 8.935,49

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