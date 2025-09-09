UNICEN: Se realizarán en Azul las III Jornadas “De los Márgenes al Centro”

Este jueves 11 y viernes 12 de septiembre, el Campus Universitario de Azul será el escenario de la tercera edición de las Jornadas “De los Márgenes al Centro”, un espacio de encuentro y reflexión sobre feminismos y disidencias organizado el Área de Políticas de Género de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

Durante dos días, el encuentro reunirá a especialistas, investigadoras, docentes, estudiantes, nodocentes, organizaciones sociales y público en general para dialogar sobre las agendas feministas y disidentes en el actual contexto nacional y regional. El programa incluye mesas temáticas, paneles, presentaciones de libros y materiales audiovisuales, además de una muestra especial por los 10 años de la primera marcha Ni Una Menos, hito histórico en la lucha contra las violencias por motivos de género.

En la edición 2025 se presentarán alrededor de 90 ponencias y experiencias de investigación, docencia, extensión y trabajo en territorio, provenientes de distintos puntos de Argentina, Chile y Uruguay. Las temáticas abordarán una amplia diversidad de ejes, entre ellos ciencia y tecnología, educación, redes sociales, historia y memoria, justicia, salud, políticas sociales, arte, economía, trabajo y cuidados.

La Universidad Pública como espacio de debate

El evento se desarrolla en un momento clave: a una década de la primera marcha Ni Una Menos, cuando los avances conquistados enfrentan nuevos desafíos frente al crecimiento de discursos y políticas que buscan deslegitimarlos. En este escenario, la universidad pública reafirma su compromiso con la defensa de los derechos, la generación de conocimiento situado y la construcción colectiva de estrategias de resistencia.

Las Jornadas son públicas y abiertas a personas interesadas en la defensa y promoción de los derechos de mujeres y disidencias. Se desarrollarán en instalaciones de las Facultades de Derecho y Agronomía, en el Complejo Universitario de Azul, ubicado en República de Italia 780.