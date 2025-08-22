Video/ Hospital Municipal: Pusieron en funcionamiento la Cámara Hiperbárica

Fotos: Mauricio Latorre / En Línea Noticias

El intendente municipal Maximiliano Wesner acompañado del equipo de salud municipal puso en funcionamiento la Cámara Hiperbárica del Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura».

«Para nosotros es más que importante», destacó el intendente municipal Maximiliano Wesner quien fue uno de los oradores en un acto informal llevado adelante en el Hospital. El Jefe Comunal agregó, «esto es una garantía para nuestros vecinos.»