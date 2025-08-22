Video/ Maximiliano Wesner destacó los esfuerzos del municipio para fortalecer la seguridad en Olavarría

Política
Por En Linea Noticias 0

Este viernes fueron presentados ocho nuevos patrulleros que reforzarán la seguridad en el ejido urbano y la zona rural.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!