Wesner visitó Metalúrgica Herrera, una empresa familiar de Colonia Hinojo con más de 40 años de historia

El intendente Maximiliano Wesner visitó este jueves la planta de Metalúrgica Herrera en Colonia Hinojo, una empresa familiar fundada en 1983 que se ha consolidado como referente en la fabricación y reparación de acoplados, bateas y carrocerías en la región.

Lo acompañaron el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono y el subsecretario de Empresas e Inversiones Bernardo Baldino.

Fueron recibidos por José Luis Herrera y su familia, quienes contaron la historia de la firma: sus inicios con trabajos de rejas y portones y el crecimiento sostenido hasta desarrollar hoy de manera íntegra todo el proceso productivo de acoplados, desde el ingreso de la materia prima hasta la salida del producto terminado. La planta, ubicada en el corazón de Colonia Hinojo, emplea actualmente a más de 40 personas.

Wesner ponderó el recorrido de la empresa: «Una firma pujante, que contribuye al desarrollo productivo de esta localidad y de todo el Partido».

Metalúrgica Herrera fue una de las firmas reconocidas en la primera edición de Olavarría Produce, distinción entregada en el Teatro Municipal en septiembre pasado. La empresa también mantiene su vínculo con la comunidad local acompañando cada edición de la Kreppel Fest, la tradicional fiesta de Colonia Hinojo.

Conoce la historia de Metalúrgica Herrera, volvé a mirar CoNverSo con José Luis Herrera