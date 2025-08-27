El debate de candidatos es este miércoles y lo seguís en vivo desde las 19

La Facultad de Ingeniería de la UNICEN será nuevamente el epicentro de la discusión política en Olavarría. Este miércoles 27 de agosto, desde las 20 horas, se llevará a cabo el debate «Olavarría. El Debate», un encuentro crucial donde candidatas y candidatos a ocupar cargos legislativos del Gobierno Municipal presentarán sus propuestas de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

La transmisión del debate será una producción conjunta de Central de Noticias, FM 107 Moebius y En Línea Noticias. A partir de las 19 horas, habrá una previa especial con la conducción de Fabricio Lucio y Alexis Grierson, quienes ofrecerán el análisis de los primeros resultados y el panorama electoral. La cobertura completa se podrá seguir en vivo a través de FM 107.1 y por el canal de YouTube de En Línea Noticias.

Este evento, el cuarto de su tipo realizado en la FIO, se enmarca en la Ordenanza N° 5262/23, que establece la obligatoriedad de los debates preelectorales. Con el apoyo del Honorable Concejo Deliberante, la Facultad será la encargada de coordinar todos los detalles para que la ciudadanía pueda conocer las posturas de los distintos espacios políticos que competirán en los comicios.

En esta ocasión, los olavarrienses elegirán diez concejales titulares y seis suplentes, así como cuatro consejeros escolares titulares y sus respectivos suplentes. Hasta el momento, son nueve las listas oficializadas que participarán del debate: Partido Libertario, Alianza Potencia, Alianza La Libertad Avanza, Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Alianza Fuerza Patria, Alianza Somos Buenos Aires, Alianza Unión Liberal, Alianza Unión y Libertad, y Partido Integrar.