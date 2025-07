Miguel Mateos en Olavarría: «Solo vengo a traer un poco de satisfacción»

Fotos al 100 y video

enlineanoticias.com.ar

Tras una impresionante gira Miguel Mateos finalmente desembarcó en Olavarría para celebrar el esperado 40 Aniversario de su icónico álbum “Rockas Vivas”, ante un Teatro Municipal completamente sold-out, con la organización de Cesar Saldain y su productora Anfitrión.

A las 21:10hs se apagaron las luces de la sala y se escucharon los primeros acordes de “Va por vos, para vos”, e inmediatamente el público respondió exultante, parándose de sus butacas, ante una de las canciones más icónicas del repertorio del cantautor argentino.

“Perdiendo el control”, “Tengo que parar”, “Su, me robaste todo” (dedicado a los 649 héroes caídos en Malvinas) “Mundo feliz” y “Solo una noche más”, que resonaron en el Teatro Municipal, junto a un público que no paró de cantar y saltar y que llego de Tandil, Azul, Bolívar, las Flores, Rauch y toda la región centro de la PBA.

La primera sorpresa de la noche fue la inclusión del clásico “The power of love” de Huey Lewis & The News en el final de “Mujer sin ley” y “Everybody wants to rule the world” del dúo británico Tears For Fears en “Tómame mientras puedas”.

Con un repertorio que recorrió canciones del período 81-85, Miguel Mateos junto a su banda ofrecieron un show que fue una verdadera celebración de la música popular argentina.

Mateos impactó con un final del concierto demoledor, tal cual está grabado en Rocas Vivas en vivo: “Un poco de satisfacción”, “Extra, extra”, “Un gato en la ciudad”, “Huevos”, “Tirá para arriba” y el bis de “Obsesión” con la sala completamente extasiada saltando y cantando a viva voz cada canción.

La celebración del 40 aniversario de “Rockas Vivas”, uno de los álbumes más vendidos de la historia del rock argentino de todos los tiempos, no fue solo una noche más y quedará en la memoria de todos los presentes.



La banda:

Miguel Mateos – voz, piano y guitarra

Alejandro Mateos – batería

Ariel Omar Pozzo – guitarra

Juan Oliver Mateos – guitarra

Charlie Andrés Giardina – bajo

Leonardo Bernstein – teclado

Santiago Benítez – brass

Alejo Von der Pahlen – brass

Ricardo Ervin Stutz – brass

Alejandro Antonio Martin – brass