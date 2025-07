Miguel Mateos tras un show inolvidable en el Movistar, anticipa su presentación en Olavarría

Este jueves Miguel Mateos, se presentó ante 15 mil personas en el Movistar Arena de Capital Federal, en un show que estuvo En Línea Noticias y anticipó su espectáculo en la ciudad de Olavarría que se realizará en una semana en el Teatro municipal en una producción de Anfitrion.

Mateos con un despliegue impresionante pudo hacer temblar el estadio que se mostró colmado y cantó cada una de las canciones en la celebración de los 40 años del histórico disco del rock nacional Rocas Vivas.

Arrancó con Va x vos y fue suficiente para que los espectadores que llegaron de todo el país se metan en clima en un show de dos horas. Con una banda que incluye a su hermano y arreglador, en batería Alejandro Mateos, su hijo en guitarra y un set de músicos destacadísimos, con vientos, teclados, bajo y dos guitarras.

Este jueves cuando Miguel Mateos habilitaba el Movistar se conocía la noticia que en Olavarría las entradas se agotaron a una semana de su show. Lo que se vivió en CABA es lo que se anticipo en la ciudad, una expectativa en los sub 55 que logra reeditar momentos inolvidables de las canciones mas taquilleras y populares del rock argentinos de la década del 80 que perduraron por siempre.

Luego de una impresionante gira por más de un mes en Estados Unidos/Canadá y de varios conciertos en diferentes ciudades de Chile, Miguel Mateos finalmente desembarcó el jueves 3 de julio en Buenos Aires para celebrar el esperado 40 Aniversario de su icónico álbum “Rockas Vivas”, ante un Movistar Arena completamente sold-out.

A las 21:10hs se apagaron las luces del Arena y se escucharon los primeros acordes de “Va por vos, para vos”, e inmediatamente el público respondió exultante, parándose de sus butacas, ante una de las canciones más icónicas del repertorio del cantautor argentino.

Los clásicos siguieron con: “Perdiendo el control”, “Tengo que parar”, “Su, me robaste todo” (dedicado a los 649 héroes caídos en Malvinas) “Mundo feliz” y “Solo una noche más”, que resonaron en el Movistar Arena, junto a un público que no paró de cantar y saltar.

La primera sorpresa de la noche fue la inclusión del clásico “The power of love” de Huey Lewis & The News en el final de “Mujer sin ley”.

Crédito: Simón Canedo

Con un repertorio que recorrió canciones del período 81-85, Miguel Mateos junto a su banda ofrecieron un show que fue una verdadera celebración de la música popular argentina.

Mateos impactó con el inicio de “Everybody wants to rule the world” del dúo británico Tears For Fears en “Tómame mientras puedas”.

El final del concierto fue demoledor: “Un poco de satisfacción”, “Extra, extra”, “Un gato en la ciudad”, “Huevos”, “Tirá para arriba” y “Obsesión” con la sala completamente extasiada saltando y cantando a viva voz cada canción.

Y como cierre final, fuera de programa, el show finalizó con una explosiva versión de “Obsesión”, para convertir el Arena en una verdadera fiesta.

La celebración del 40 aniversario de “Rockas Vivas”, uno de los álbumes más vendidos de la historia del rock argentino de todos los tiempos, no fue solo una noche más y quedará en la memoria de todos los presentes.

Un testimonio actual del legado de Miguel Mateos en la música popular argentina y de toda Hispanoamérica.

Crédito: Simón Canedo

Lista de temas

Va por vos, para vos

Perdiendo el control

Su, me robaste todo

Mujer sin ley / The power of love

Tengo que parar

Luces en el mar

Ana la dulce

Hijos del Rock N’ Roll

Lástima nena

Solo fuego

Mundo feliz

Solo una noche más

Everybody wants to rule the world / Tómame mientras puedas

Bulldog

Un poco de satisfacción

Extra, extra

Un gato en la ciudad

Tirá para arriba

Obsesión

La banda:

Miguel Mateos – voz, piano y guitarra

Alejandro Mateos – batería

Ariel Omar Pozzo – guitarra

Juan Oliver Mateos – guitarra

Charlie Andrés Giardina – bajo

Leonardo Bernstein – teclado

Rolando Ureta – guitarra invitada

Santiago Benítez – brass

Alejo Von der Pahlen – brass

Ricardo Ervin Stutz – brass

Alejandro Antonio Martin – brass

Gospel Joy – coro

Próximas presentaciones:

5/7 – Quality Arena – Córdoba

11/7 – Teatro Municipal – Olavarría – Entradas agotadas

12/7 (Entradas agotadas) y 13/7 – Teatro Radio City – Mar Del Plata

25/7 – Teatro Bicentenario – San Juan

26/7 – Arena Maipú Stadium – Mendoza

27/7 – Cineteatro – San Luis

9/8 – Parque Central – Neuquén

15/8 – Teatro Broadway – Rosario

16/8 – Club Unión – Santa Fe

23/8 – Teatro San Carlos – Junín

29/8 – Club Regatas – Corrientes

30/8 – Umma – Posadas

5/9 – Cine Teatro – Catamarca

6/9 – Le Parc – La Rioja

26/9 – Lima – Perú

27/9 – Arequipa – Perú

1/10 – Auditorio Nacional Adela Reta – Montevideo – Uruguay

16/10 – Teatro Provincial – Salta

17/10 – Teatro Mercedes Sosa -Tucumán

18/10 – Santiago Del Estero

23/10 – Gimnasio Municipal 1 – Trelew

24/10 – Teatro María Auxiliadora – Comodoro Rivadavia

1/11 – Teatro Argentino – La Plata

8/11 – Río IV

