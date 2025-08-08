Piti Fernández regresó a Olavarría y se presentó en Complejo Norte

Imagenes Mauricio Latorre.

El regreso de Piti Fernández, puso calor a la fría noche de Olavarría en otro recital que en Complejo Norte se vivieron dos horas a puro rock & roll con la mejor versión solista del líder de Las Pastillas del abuelo.

El recital inició con «Esperándome» una canción que grabó en 2017 y que integró el disco «Conmigo Mismo» y fue la antesala de una noche en que se conectará con el público que desde temprano hizo una larga cola para resguardarse rápidamente dentro del complejo.



Le Tengo Miedo Al cielo, una bella versión de los clásicos de Pappo «Juntos a la Par», «Espadas y serpientes» de Attaque 77 o «Balada del diablo y la muerte» de la Renga lograron conectar de otra manera al público.

Piti presentó mas de 20 canciones en este nuevo concierto que contó con la impecable producción de Morella en Olavarría. El cierre no podía fallar, El Sensei con intro y outro de La Pachanga canción de los rosarinos, Vilma Palma.

Un párrafo aparte para el telonero de nuestra ciudad, Nahuel Medina, que con un acustico puso en clima al publico y se fue muy reconocido por sus interpretaciones de alto vuelo.

