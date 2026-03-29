¡Atención Familias! La condena histórica a Meta y Youtube es un alerta roja, tus hijos son el objetivo de algoritmos adictivos

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Autor: Lucas Moyano, Auxiliar Fiscal Federal. Especialista en Ciberdelitos y Evidencia Digital. Autor de Ciberdelitos Como Investigar en Entornos Digitales. Edición 1 y 2 Editorial Hammurabi

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¡Hola, familias! En la columna de hoy quiero hablarles de una noticia que recorrió el mundo: La Corte Superior de Los Ángeles condenó a Meta (dueña de Instagram y Facebook) y Youtube a indemnizar a una joven por el daño generado por el diseño adictivo de su plataformas.

​Tomen nota de esto, porque no es una noticia más del montón; es un antecedente que estábamos esperando. Esta sentencia pionera establece que las empresas tecnológicas son responsables de haber perjudicado la salud mental de una menor mediante el diseño adictivo de sus redes sociales.

​Este precedente también nos debe marcar una alerta familiar urgente y cómo debemos reaccionar.

​I. EL EXPEDIENTE JUDICIAL CONFIRMA: LA ADICCIÓN ES PARTE DEL DISEÑO

​En mis columnas siempre les aconsejo preservar la trazabilidad y preservación de evidencia. En este caso, la evidencia fue contundente. La demanda no se centró en el contenido que la joven veía, sino en la arquitectura de la plataforma.

​Estamos ante una sentencia que sienta jurisprudencia. Un jurado determinó que hay una relación directa entre el diseño de la red social y los daños morales y perjuicios económicos sufridos por la víctima, quien desarrolló ansiedad, depresión y dismorfia corporal desde su infancia.

​Analizado en términos sencillos el jurado dijo, en criollo: Sí, Meta y Youtube diseñaron esto para que sea adictivo y eso lastimó a la joven. No es culpa de la joven por no tener voluntad; es culpa de ingenieros que programaron la aplicación para que vivamos conectados, como una maquinita de tragamonedas en el bolsillo.

​II. ALGORITMOS DISEÑADOS PARA NO SOLTARTE: UNA TRAMPA PARA MENORES Y ADULTOS

​Muchos creen que la tecnología es neutra. ¡Error! La tecnología tiene una moralidad y una intención. Las redes sociales no son gratuitas; pagamos con nuestro activo más valioso: nuestro tiempo y nuestros datos.

​Los algoritmos están programados para maximizar el engagement (la conexión). Usan técnicas de ingeniería social como el scroll infinito, las notificaciones constantes y las «recompensas variables» (likes, comentarios) que activan los mismos centros de recompensa del cerebro que otras sustancias adictivas.

​Tomen conciencia: Esto no afecta solo a los chicos. Pensemos en cuántas veces nosotros, los adultos, agarramos el celu «por un segundo» y nos quedamos una hora haciendo scroll sin sentido. Los algoritmos nos pescan a todos.

​III. REGALAR UN CELU A CORTA EDAD: ¿UN JUGUETE O UN RIESGO SIN SUPERVISIÓN?

​Desde mi experiencia, me preocupa mucho ver a niños cada vez más pequeños con dispositivos de uso personal. Cedemos el control de la tutela digital a cambio de un rato de silencio.

​Consecuencias: Una niña o niño adicto a una plataforma pasa horas online, muchas de ellas de noche y sin control. Este aislamiento es el escenario ideal para que actúen los delincuentes. La tecnología se convierte en un riesgo en sí mismo, un canal para conductas típicas como:

​Grooming: Adultos que buscan ganar la confianza de menores para abusar de ellos.

​Ciberbullying: Acoso sistemático entre pares que no termina cuando la víctima llega a su casa.

​MASI (Material de Abuso Sexual Infantil): La adicción facilita la captura y difusión ilegal de imágenes íntimas.

​IV. TIPS PARA UN USO RESPONSABLE

​No se trata de prohibir, sino de educar en ciudadanía digital. La tecnología es una herramienta espectacular, pero requiere que estemos despiertos.

​Demorar la entrega del dispositivo personal: Analicen si su hijo realmente necesita un celular propio antes de los 14-15 años. El dispositivo familiar es más fácil de supervisar.

​Pactar normas claras: Nada de celulares en la cena, ni en la habitación a la hora de dormir. El sueño es sagrado para el desarrollo cerebral.

​Usar control parental y shared screens: No sean vigilantes, sean acompañantes. Usen aplicaciones para limitar el tiempo y compartan la pantalla. Sepan qué hacen online.

​Educar en el «no»: Enséñenles a desconfiar de desconocidos, a no aceptar solicitudes sospechosas y a venir a hablar con ustedes si algo les hace ruido.

​¡NO SEAMOS INGENUOS DE LOS ALGORITMOS!

​La Justicia ya habló en Los Ángeles; es hora de que las familias hablen en sus casas. No permitan que un algoritmo diseñado para facturar plata dañe la salud mental de lo que más quieren.

​Cuidemos a los chicos. Manejen sus redes con criterio

​LUCAS MOYANO