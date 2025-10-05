Cuidado dónde cargas tu teléfono

Por Lucas Moyano, Especialista en Cibercrimen y Evidencia Digital. Docente y autor del Libro Ciberdelitos, como investigar en entornos digitales. Ediciones 1 y 2 editorial Hammurabi.

Estimado vecino, en la columna de hoy vamos a hablar de una amenaza invisible que acecha cuando más necesitamos recargar la batería de nuestros telefonos. Este simple acto de recargar nuestros dispositivos en un USB publico puede representar un grave riesgo de sustraccion de nuestra información y nuestros datos.

Seguramente en algún momento hemos buscado puntos de carga para nuestro teléfono, en shoppings, centros comerciales, estaciones o aeropuertos. Lo que muchos no saben es que, al conectar su dispositivo a un puerto USB público, podrían estar abriendo la puerta a un ataque conocido como juice jacking. Este ciberdelito consiste en el robo de datos que ocurre cuando conectamos nuestro celular o tablet a puertos de carga USB públicos que han sido previamente manipulados por ciberdelincuentes.

Organismos de seguridad internacional, como el FBI, han alertado sobre esta amenaza, por lo que es importante que sepamos en que consiste para estar prevenidos y evites ser victima.

¿Qué es el Juice Jacking?

El cable USB cumple con dos funciones:

* Energía (la Carga): Pasa la electricidad para cargar la batería de tu teléfono.

* Datos (la Información): Pasa archivos, fotos, contraseñas y permisos entre dispositivos.

El Juice Jacking se produce cuando los ciberdelincuentes modifican el puerto USB público, para que, en el momento que conectás tu dispositivo para cargarlo, la función de transferencia de datos se active sin tu permiso.

Las Consecuencias de conectase a un USB comprometida, puede generar los siguientes riesgos:

Robo de datos personales o bancarios: al conectar el dispositivo, los ciberdelincuentes pueden acceder a información sensible en nuestro telefono en el móvil, como contraseñas, cuentas de correo electrónico, mensajes privados, contactos o incluso datos bancarios guardados en apps o navegadores

Instalación de Malware: Pueden inyectar un virus o malware en tu dispositivo en segundos, que luego roba información sensible (contraseñas, datos bancarios) o incluso permite tomar el control remoto del teléfono.

Extracción Silenciosa de Datos: El ataque puede copiar tus fotos, contactos, mensajes o hasta una copia de seguridad completa del dispositivo.

Compromiso de cuentas y redes sociales: si el atacante tiene acceso a los datos del dispositivo, podría suplantar tu identidad para difundir enlaces fraudulentos o intentar estafar a tus contactos, entre otros delitos. El impacto no se limita solo a tu dispositivo, sino que puede extenderse a otras personas de tu entorno.

Evitar este tipo de ataques es completamente posible si adoptamos unos sencillos hábitos de seguridad digital.

Conecta siempre tu cargador a una toma de corriente eléctrica, no a puertos USB públicos. Lleva contigo el cargador original de tu móvil y busca enchufes convencionales en lugar de estaciones de carga USB.

Lleva una batería externa (power bank). Es una de las soluciones más cómodas y seguras para mantener el móvil cargado en cualquier momento, sin depender de cargas en sitios públicos.

Evitar usar cables públicos: Los cables pueden ser manipulados para registrar y transmitir datos sin levantar sospechas. Por lo que es altamente recomendable utilizar siempre tus propios cables.

Utiliza un adaptador USB con bloqueo de datos (Data blocker). Este pequeño dispositivo actúa como un filtro: permite que fluya la energía para cargar tu móvil, pero bloquea cualquier intento de transferencia de datos a través del cable.

Configura tu dispositivo para bloquear la transferencia de datos. Asegúrate de seleccionar siempre la opción de «solo carga» o configurar tu dispositivo para que esa sea la opción predeterminada.

Activa la protección multifactorial en el teléfono. Aunque no evita directamente el juice jacking, sí añade una capa extra de protección frente al acceso no autorizado, en caso de que se produzca una intrusión.

Estimado vecino siempre la prevención es nuestro mejor escudo de defensa. Cuando se trata de cargar tu teléfono en un lugar público, recuerde esta regla sencilla:

Si ve un puerto USB desconocido… ¡NO LO USE!