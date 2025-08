“La ley es hija de la democracia y del trabajo de muchos que antes lucharon por esa conquista”

A 40 años de la promulgación de la Ley de Ejercicio Profesional, el Colegio de Psicólogos-Distrito VIII reflexiona sobre esa conquista fundamental y colectiva.

La Ley de Ejercicio Profesional de la Psicología (10306) cumple 40 años de su vigencia ininterrumpida, un hecho que, por peso propio, refleja la múltiple construcción previa que condujo a dar fuerza legal a prácticas y demandas que ya eran legítimas, resultado del reclamo colectivo que a lo largo y ancho del país se puso en marcha para otorgar a la psicología un rango profesional que carecía hasta entonces y que hoy ocupa el centro de las agendas de los 15 distritos que integran la Provincia, en relación a los desafíos para el futuro.

Con la recuperación de la democracia, se reabrieron las universidades nacionales y restablecieron, de a poco, los trayectos académicos en todas las facultades. La Lic. Ana Lía Pagadizábal es matriculada del Colegio de Psicólogos de la Provincia-Distrito VIII y recuerda ese momento como una apertura esperada y necesaria. “El golpe de Estado de marzo de 1976 instauró una noche negra de la que costó mucho salir, aun cuando ya había retornado el orden constitucional: los docentes que había tenido en la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata se fueron reincorporando de a poco, algunos de ellos volvían del exilio. Me reinscribí y retomé. Estudié y me recibí, pero fueron años muy duros”, recuerda.



Ana Lía Pagadizábal nació en Tandil. Cuando iba a la escuela secundaria tuvo una materia que se llamaba Filosofía y Psicología: le gustaba pero no le llamaba demasiado la atención. La consideraba muy teórica, quizá lejana de sus inquietudes de adolescente. Sin embargo, cuando comenzó la carrera de Psicología “se le abrió la cabeza”, subraya. “Nunca tuve dudas de todo lo que se puede hacer desde la psicología”, afirma.



A 40 años de la reglamentación de la Ley, ¿cuál es su percepción actual de aquella conquista?



Parece que el paso de los años ha ido naturalizando algunas dinámicas y quehaceres de nuestra profesión pero sigo sintiendo, como entonces, la importancia radical que tuvo. Y más aún: ha transcurrido mucha historia desde 1985 hasta nuestro presente, pero es fundamental rescatar el trabajo previo que se hizo, el esfuerzo de los pioneros, los que estuvieron luchando por la jerarquización de nuestra profesión, antes de la promulgación de la ley: colegas que estudiaron y debatieron en muchos frentes para hacer posible esa reglamentación.



Cuando digo historia no solo me refiero a la de los psicólogos: en 1985 tuvimos la ley gracias a que volvimos a la democracia. Me parece que hay que revalorizar ese momento particular de la historia argentina, a la luz de las dificultades que tenemos en este momento donde parece que la Constitución no existe. Fue por la recuperación de la democracia que pudimos tener nuestra ley pero también por una larga historia de compromiso y visión de muchos colegas y estudiantes de Psicología, convencidos de que teníamos que convertirnos en profesionales independientes, que no podíamos seguir dependiendo de otras disciplinas.



El año pasado, los colegios de los distritos de la Provincia hicieron un homenaje en el campus universitario de Córdoba, al cumplirse 50 años de un encuentro muy importante en el que, entre otras cosas, se estableció el 13 de octubre como Día del Psicólogo. También el año pasado fue muy potente el modo en que todo nuestro colectivo profesional se movilizó en defensa de la universidad pública. Nos encontramos a pensar que teníamos derechos y deberes en nuestra profesión porque nacimos a la profesión en una universidad y un país que nos permite a todos recibirnos de lo que deseamos, un hecho que nos distingue en todo el mundo y lo hemos podido corroborar quienes nos hemos encontrado con colegas de otros países. Hoy, la carrera es mucho más frondosa: hay otras necesidades, es otro país, pero las reivindicaciones profesionales persisten.



Hay un legado vivo de esa historia pero también una gran responsabilidad por el futuro…



Creo que sí, es lo que pasa en los entramados institucionales vinculados a nuestra profesión. No conozco otro tipo de organización profesional que el colegiado y estoy totalmente convencida de que para que las instituciones cambien tenemos que implicarnos y trabajar, poner el cuerpo.



Las instituciones suelen tener muchos vaivenes y a veces no son fáciles, sobre todo cuando hay que repensar algunas estrategias para defender las incumbencias profesionales para proteger al usuario de propuestas no científicas que quieren dar respuestas mágicas, sin conocimientos validados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ése es un trabajo que tiene que sostener un Colegio pero para eso hay que poner el cuerpo, trabajar con los otros. Es fundamental el compromiso y el respeto por ese trabajo, seguir encontrándonos con otros, reafirmar nuestra responsabilidad de estudiar y estar actualizados para entender el sufrimiento de las personas con los que trabajamos. Tal vez en las próximas actividades previstas por nuestro Colegio podamos encontrarnos y decir lo que necesitamos y agradecemos.