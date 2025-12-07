Se renovó el HCD: la tormenta, afuera

enlineanoticias.com.ar

De la concordia del HCD a la complejidad de la economía: una empresaria olavarriense hizo varias sugerencias a Javier Milei. El Congreso libertario en Mar del Plata, un espacio ampliado y la unidad. El endeudamiento, la rosca y los fondos.

Por Volver a las Fuentes, de Josefina Bargas y Alexis Grierson

¡Hola! ¿Cómo estás? Esperemos que ya en el tren de los recambios legislativos. No nos quejamos de las juras que se salen de lo tradicional, pero sí de limitar la cantidad de palabras.

La semana política de Olavarría tuvo muchas novedades. Asumieron los concejales y se eligieron autoridades: pasó lo que previmos y Guillermo Santellán sigue en la presidencia. Hubo varias perlitas -las juras, los más aplaudidos, algunas anécdotas- en un acto en el que primó el buen clima.

Pero además, arrancamos por la economía y la caída del principal rubro en lo local, síntoma de una gran porción de las empresas afectadas por la reducción del mercado interno.

En Mar del Plata se realizó el Congreso de La Libertad y, literalmente, la foto dejó un mensaje para Olavarría. Hubo marcada de cancha hacia adentro para frenar las internas y algún adelanto de lo que el sector pretende debatir en la Legislatura.

Hasta acá la apertura. Es el momento para iniciar esta edición.

No mejora, diría Luis Cali

A esta altura, es un poco decir que el agua moja. Pero la dirigencia -y los datos- siempre aparecen y es bueno repasarlos. Porque expone una crisis que cuesta salir incluido con dos elecciones en el medio, con dos resultados distintos también pero con la sensación de que la de octubre contó.

El corazón de la industria local es el cemento y la producción en el rubro tuvo en noviembre una pronunciada caída en los despachos, de hecho hay que remontarse al 2010 para encontrar el registro próximo más bajo de noviembre. La Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) indicó que la caída fue de 13,7% en comparación con octubre y de 4,2% interanual.

La pronunciada baja del mes pasado significó también un quiebre en la tendencia alcista que traían los registros mensuales de despachos ininterrumpidamente desde junio pasado.

El acumulado anual muestra una leve mejora -de 6,2%- respecto del año pasado. Pero esas cifras aún están muy lejos del total de despachos entre 2021 y 2023 durante el mismo periodo.

La importante caída del rubro cementero afecta a la economía general de nuestro distrito y, especialmente a las arcas municipales. En ese sentido, la semana anterior el Ejecutivo indicó que el Derecho de Explotación de Canteras registra una variación interanual negativa del 23% respecto de 2023.

El presidente de la Unión Industrial de Olavarría, Jorge Sobarzo, informó en Radio Sapiens que las empresas cementeras operan “a un 30% de su capacidad de producción” y apuntó a la reducción de la obra pública de origen nacional como el disparador de esta problemática.

La crisis que afecta a la industria nacional fue advertida por la Unión Industrial Argentina (UIA) en la medición del Monitor de Desempeño Industrial donde expuso «una contracción generalizada que alcanza a la producción, el empleo, el abastecimiento y la situación financiera de las empresas». La entidad apuntó a «14 meses consecutivos» por debajo del umbral de expansión y registrando una caída interanual de 5,2 puntos.

Sobarzo se refirió a que Olavarría “sufre particularmente la falta de obra pública” en referencia al desarrollo industrial dedicado a la construcción. Además, se refirió a la apertura de importaciones, lo que afecta a rubros como el textil, calzado, línea blanca, electrodomésticos y tecnología. Planteó la imposibilidad de competencia de la producción argentina en el exterior y, a modo de ejemplo, citó empresas que se dedicaban a la producción y pasan a la importación.

En esa maniobra, dio cuenta del achicamiento del mercado interno por ese mismo pasaje: empresas (o sectores de producción) que antes eran parte de una cadena de consumo y ahora se rompe porque los consumidores pasan a importar productos terminados. “Creo que es acá donde tenemos que pensar como país si elegimos el mejor precio o generar trabajo, porque competir con el producto importado es imposible” sostuvo.

En ese sentido, consideró que más allá de los rubros, las consecuencias de la apertura de importaciones “con el tiempo nos va a llegar a todos” ante una retracción generalizada del mercado interno.

Entonces, este escenario negativo no es nuevo: es más de un año de registros a la baja para el Monitor de Desempeño Industrial y tantos otros indicadores. Las consecuencias negativas abarcan a casi todos los actores de la economía, especialmente las pymes, no obstante la victoria electoral de octubre fue contundente para el gobierno nacional. Y, por supuesto, la “lectura oficial” es no sólo ratificar el rumbo, sino profundizarlo.

¿Javier Milei no recibe señales de esta problemática? Si, por supuesto. Más que señales son mensajes de chat. La empresaria olavarriense Gabriela Benac dio a conocer un intercambio en el que le pidió al Presidente que hiciera “foco” en las pymes y deje de “contestarle a economistas” durante sus intervenciones públicas. Ella escuchó a Milei en el Congreso de Líderes organizado por El Cronista y “no le gustó”, según dijo la titular de la empresa láctea Luz Azul.

Benac manifestó a Milei el apoyo a su proyecto, aunque consideró que “él está enceguecido en la macro y en algo tan técnico que no lo podemos creer”. La respuesta del mandatario nacional ahondó en argumentos para su propio accionar, pero no en el pedido de la empresaria. «Hablanos a los emprendedores y a los que trabajamos” había sido la solicitud.

Los mensajes directos del presidente no van hacia ellos. Los de sus políticas tampoco los tienen como protagonistas. La macro sigue en estrella y la gestión se planta en el achicamiento del gasto público (y del Estado) como principal -y casi único- objetivo.

LLA ampliado, capítulo Mar del Plata

Finalmente el Congreso de La Libertad Avanza en Mar del Plata mostró mucho: desde la confirmación explícita de Oliver Gamondi dentro del armado de Por Más Libertad y el sector libertario que tiene al bullrichismo, La Púrpura y PML hasta la foto de unidad en la que al menos salieron todos dentro del cuadro de la imagen, con Pablo Disalvo en el centro como coordinador seccional.

Lo fuerte se conoció temprano nomás: mientras muchos leían el newsletter, Marcelo Petehs, Mariela Casamayor y Oliver Gamondi se mostraban con Sebastián Pareja, oficializando no sólo la integración de los dirigentes en el armado libertario, sino que Gamondi ya estaba 100% dentro de Por Más Libertad. Recordemos que ese acercamiento “definitivo” se da días después del regreso de Guillermo Lascano al Concejo Deliberante y la correspondiente salida de Gamondi de su banca de suplente. No nos olvidemos que este corrimiento sería hasta marzo, cuando “se acomoden” los nuevos concejales.

Petehs dijo, sobre el “encuentro” con Gamondi, que “estaba acreditado y nos encontramos ahí. Se mantuvo cerca nuestro y de los demás integrantes de la Séptima con quienes compartimos la jornada”.

De todos modos, se admitieron “contrastes” con la línea oficial libertaria: la foto que muestra Pablo Disalvo en sus redes sociales es más que elocuente: una línea libertaria por un lado, la otra en la otra punta.

Es que no podemos dejar de mencionar que Guillermo Lascano y los concejales electos Nicolás Zampini, Eugenia Dumerauf y Luciana Islas también participaron de la actividad, que reunió a cientos de legisladores distritales, provinciales y hasta nacionales, además de dirigentes, coordinadores y otros referentes.

¿Qué mensaje fuerte se bajó? Un comité de disciplina partidaria para parar con las internas. El que se va de boca será sancionado e incluso hasta podría quedar afuera de La Libertad Avanza. Medidas extremas para internas extremas.

En ese contexto se prefigura un rol de mayor intervención para los coordinadores seccionales en “mediación” en los conflictos internos entre miembros de las bases distritales.

¿Otro dato? La no presencia expresa de Celeste Arouxet en el Congreso -no estamos diciendo que estuvo ausente, simplemente no la vimos y los consultados de este newsletter tampoco lo hicieron- que también pegó el faltazo a la asunción de los concejales el pasado viernes.

En Mar del Plata, por otra parte, Las Fuerzas del Cielo brillaron por su ausencia: tanto Agustín Romo como Nahuel Sotelo no formaron parte, aunque en la semana se logró saber que hubo bandera blanca y el sector de Pareja y Las Fuerzas del Cielo firmaron la paz. Una paz que, por ahora, no es una realidad más abajo.

Por otro lado, sobre el Congreso en sí se desarrolló con charlas y exposiciones técnicas. De las que tuvimos noticias, prevemos que durante 2026 LLA intentará llevar a debate en la Legislatura provincial reformas para la aplicación de la boleta única papel en las elecciones, en el área de seguridad y también habrá planteos en lo presupuestario.

El Concejo renovado

El viernes, el Concejo Deliberante renovó la mitad del cuerpo tras las elecciones del pasado 7 de septiembre. Una sesión donde la concordia predominó, buen clima, buen humor y un acto típico de recambio con la particularidad, además, de muchos jóvenes asumiendo el rol de concejales. No faltaron las bromas, de hecho, de que Telma Cazot presidió la sesión preparatoria por ser la concejal de mayor edad de la lista ganadora.

Lo concreto es que tal como se lo adelantamos la semana pasada y sin grandes novedades, los 10 concejales electos asumieron. Con algunas anécdotas entre medio, como Liliana Schwindt “salvando” la jura de Marcelino Quinteros Videla (ya que le facilitó la entrega del diploma que lo confirma como concejal tras un viaje a La Plata) o los abrazos y los saludos a los concejales salientes que fueron reconocidos por la Presidencia del HCD.

Estuvieron presentes autoridades de todo tipo, desde el intendente Wesner pasando por funcionarios, titulares de instituciones intermedias, el ex intendente Ezequiel Galli, el diputado provincial Martín Endere, la senadora provincial electa Evelyn Díaz, y así un largo etcétera. ¿Alguna apostilla? El lugar que ocupó Ezequiel Galli entre el público -al fondo y solo, lejos de sus compañeros de partido político y de militancia- y la buena onda que hubo entre los dirigentes de diversos espacios políticos finalizada la jura.

Jura que se salió del molde por prejuicio puro: mientras acá esperábamos que las juras más extensas fueran de dirigentes del peronismo, fueron los libertarios quienes aprovecharon el momento para jurar, desear y profundizar sus objetivos a la hora de asumir las bancas. Eugenia Dumerauf juró “por un trabajo responsable, transparente y las ideas de la libertad”, Luciana Islas lo hizo “para servir con honestidad, amor y las ideas de la libertad” y Nicolás Zampini juró “por una Olavarría libre y próspera”.

Después el “sí juro” que tronó ante cada pregunta de la presidenta provisional del HCD, Telma Cazot. Los más ovacionados fueron Leonardo Yunger (encabezó la lista ganadora del 7 de septiembre), Marcelino Quinteros Videla (el representante del PRO en todo este proceso) y Zampini. Uno de cada espacio.

Los acuerdos y la re en la presidencia

¿Se acuerdan que hace una semana le decíamos que de no pasar nada particular Guillermo Santellán retendría la Presidencia del HCD por dos años más? Pues así fue. No sin rosca ni aliados en particular, pero junto con Mariano Ferro en la secretaría seguirán hasta 2027 en los cargos de visibilidad frente al cuerpo de concejales del HCD.

Para ello, requerían cierta apertura además de los 10 votos propios con los que cuenta el oficialismo. Y en el acuerdo, apareció Por Más Libertad: a Santellán lo secunda Telma Cazot en la vicepresidencia primera, y Marcelo Petehs en la vicepresidencia segunda. Ese acuerdo le permitió tener los votos positivos de Fuerza Patria, Por Más Libertad y el unibloque de la UCR, que también votó a favor en estos tres cargos.

Desde el PRO plantearon una alternativa que sonó más a postura de exposición del acuerdo entre bloques: Hilario Galli propuso a Guillermina Amespil como presidenta del Concejo Deliberante, mientras que las votaciones sucesivas en los cargos de vicepresidente tuvieron los mismos resultados. Para la vicepresidencia segunda, ni siquiera hubo una propuesta alternativa, ya que se votó directamente a Petehs.

Para la secretaría, Galli postuló a Carlos Coscia como alternativa, que terminó perdiendo la contienda de votos con Mariano Ferro. Pasó casi a ser anecdótico ya que los propios protagonistas terminaron con un abrazo y una salutación.

Por último, mencionemos que el próximo miércoles a las 10 asumirán los consejeros escolares en un acto que se realizará en la Secundaria 16.

Los fondos, la condonación y los intendentes

La Legislatura provincial aprobó la ley que habilitó el endeudamiento que había solicitado Axel Kicillof. Fue una aprobación que costó arduas negociaciones y hasta se reformó la carta orgánica del Banco Provincia para ampliar la cantidad de directores.

La jornada legislativa se extendió del miércoles al jueves: casi a las 5 de la madrugada terminaron las votaciones que habilitarán al gobernador a tomar 3.685 millones de dólares.

Hasta llegar a los dos tercios requeridos hubo de todo. Hasta un intendente (Santiago Passaglia, de San Nicolás) con licencia en la banca que quiso asumir para votar en negativo, pero el presidente de Diputados se lo impidió, y una ausencia clave en LLA que, dicen, evidencia internas en el bloque: ¿el Nene Vera se durmió en su despacho y por eso no fue a votar al recinto?

Más allá de estos episodios, los intendentes tuvieron el centro de la discusión: la porción del endeudamiento que estará destinada a los municipios llegará a un 8% del total y será de libre disponibilidad. Kicillof garantizó que 250.000 millones se entregarán en cinco cuotas que se pagarán en el primer semestre de 2026, independientemente del ritmo con el que contraiga la deuda.

Otro punto destacado de la negociación fue la condonación de las deudas que tenían los municipios con la Gobernación por los fondos otorgados durante la pandemia de Covid. En concreto se condonaron lo debido por el “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”, creado por Decreto en 2020 y por el “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios”, creado en 2023.

Los dos fondos tuvieron como objetivo asistir a los Municipios en medio de una fuerte crisis producto de la paralización de actividades por la pandemia. En reiteradas ocasiones ese fondo tenía una fecha de pago, pero se fue postergando. Este 2025, llamativamente, hubo descuentos de coparticipación a municipios para cobrarse esa deuda, entre ellos a Olavarría, lo que generó un rápido movimiento de legisladores para evitar la devolución.

Para Olavarría, significaba unos 135 millones de pesos: 81 millones y medio del Fondo Especial de Emergencia mientras que casi 55 por el Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales. Todo quedó perdonado.

Otro dato a destacar es que en la sesión de la madrugada del jueves se le impusieron topes a la caída del CUD, algo que también beneficia a los intendentes ya que les da estabilidad financiera. A partir de ahora, ningún municipio podrá perder más del 5% de su CUD en un año. Si llegara a bajar un 5% dos años seguidos, en el tercer año el tope será de 2,5%, un límite que también regirá en un eventual cuarto año consecutivo.

Por último, otra de las novedades que dejó la negociación de la ley de endeudamiento fue la designación de César Valicenti como consejero general de Educación bonaerense. Son una decena de nombramientos aprobados en la Legislatura para ese organismo que abarcan a representaciones partidarias, gremiales y técnicas.

Hay más

Galli y su converso. Finalmente Ezequiel Galli conversó con Fabricio Lucio en el ciclo que encabeza él junto a Jorge Scotton, de En Línea Noticias. Ratificó esta levantada de perfil tras los buenos resultados de Diego Santilli a nivel provincial y habló de su llegada al ámbito libertario, además de tener duros conceptos para con la gestión de Maximiliano Wesner. También analizó a distancia su propia gestión, las acusaciones en su contra y el concepto “corrupción” que lo marcó en sus últimos años de gobierno local. La ven completa acá.

La marcha por Aitana. Durante la semana se realizó la segunda marcha en reclamo de justicia por la muerte de una pequeña quien fue atendida en el Hospital de Pediatría. El caso expone el dolor de una familia y las condiciones de la atención recibida. Hay una causa penal que lleva adelante la UFI N 4.

La ruta 3, otra vez. El juez federal Martín Bava rechazó la medida cautelar que pidió el Municipio de Azul contra la Dirección Nacional de Vialidad y Corredores Viales S.A. por el mal estado de la ruta en el tramo Azul–Cacharí. Sin embargo, ordenó la tramitación de la acción de amparo promovida: Vialidad Nacional tiene 7 días para presentar un informe con fundamentos y antecedentes que dieron lugar al planteo. Mientras tanto, hubo al menos dos muertos en la última semana en siniestros viales en la ruta.

Colectiveros y una conquista histórica. El Municipio y la Unicen firmaron un convenio para ubicar en el predio universitario un espacio para que los choferes de transporte público puedan mejorar sus condiciones laborales. La novedad fue celebrada por los trabajadores del servicio: el delegado del sindicato UTA, Marcelo Sequeira, subrayó que “esta lucha nos llevó más de 25 o 30 años”. Dijo que aún no tuvo reunión con Wesner para informarse sobre el anuncio, lo que esperaba que sucediera en breve. Entre los agradecimientos más destacados de Sequeira mencionó a Guillermo Santellán y Federico Aguilera.

El newsletter

Esta publicación es la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. Tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.