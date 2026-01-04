¿Sos vos el de la foto? La nueva modalidad del engaño para apoderarse de tu cuenta: El peligro del Ghost Pairing

Por Lucas Moyano, Especialista en Cibercrimen y Evidencia Digital. Autor del Libro Ciberdelitos, ¿como investigar en entornos digitales?. Ediciones 1 y 2 editorial Hammurabi.

Hoy quiero hablarles de una modalidad que está circulando en todo el mundo, afectando a muchas víctimas desprevenidas y que es realmente peligrosa porque no es un «hackeo» técnico tradicional, sino una trampa que usa nuestra propia confianza en los procesos de la aplicación.

Se llama Ghost Pairing (Vinculación Fantasma) y acá te cuento cómo funciona para que no te pase a vos ni a los tuyos.

¿Qué es y cómo funciona el engaño?

El delincuente no intenta vencer la seguridad de WhatsApp. Lo que hace es engañarte para que vos mismo le abras la puerta.

Utiliza la función legítima de «vincular dispositivos» (la que usás para abrir WhatsApp en la computadora) pero de una forma maliciosa. Es como si un desconocido te convenciera de que le des un duplicado de las llaves de tu casa sin que te des cuenta.

El paso a paso de la trampa:

El mensaje «anzuelo»: Te llega un mensaje de WhatsApp de un desconocido o, lo que es peor, de un contacto conocido (al que ya le robaron su cuenta). El texto apela a tu curiosidad o urgencia: “¿Sos vos el de esta foto?” o “Mira este video, creo que salís vos”.

La página falsa: Al hacer clic, vas a una web que imita a una red social conocida (Ej Facebook). Para ver el «video», te pide tu número de teléfono y que sigas unos pasos de «verificación».

El emparejamiento: Sin saberlo, los pasos que estás siguiendo son para generar un código de vinculación real. Al introducir los datos que te piden, le estás dando permiso al atacante para que abra tu WhatsApp en su computadora.

¿Cuáles son las consecuencias?

Lo más peligroso del Ghost Pairing es que es silencioso:

Acceso total: El delincuente puede leer tus chats, ver tus fotos, escuchar tus audios y descargar tus contactos.

Suplantación de identidad: Puede escribirles a tus familiares pidiendo plata o enviar enlaces maliciosos a tus grupos.

Invisibilidad: Vos seguís usando tu WhatsApp normalmente. No se te cierra la sesión, por lo que el «fantasma» puede estar meses espiándote sin que sospeches nada.

¿Cómo proteger tu cuenta? La prevención es la clave

La estafa se aprovecha de que la página parece «legítima». Por eso, grabate estos consejos de oro:

WhatsApp nunca pide códigos externos: Si para ver una foto o video te piden introducir datos de tu WhatsApp en una página web, es una estafa. Cortá la comunicación ahí mismo.

Revisá tus «Invitados»: Una vez por semana, entrá en tu app a Ajustes > Dispositivos vinculados. Si ves alguna sesión que no reconocés (ej. «Windows» en una ciudad donde no estás), tocala y dale a «Cerrar sesión» inmediatamente.

El escudo de 6 dígitos: Activá ya mismo la Verificación en dos pasos (Ajustes > Cuenta). Es un PIN que solo vos sabés y que frena este tipo de ataques aunque logren vincular el dispositivo.

Desconfiá de los links: Si un amigo te manda un enlace raro con un mensaje tipo «mirá esta foto», antes de entrar, llamalo. Es probable que le hayan robado la cuenta a él y te estén usando a vos como siguiente víctima.

RECORDA: Los delincuentes no hackean sistemas, hackean personas. La mejor defensa no es un antivirus, es tu sentido común. Si suena demasiado raro o urgente, frená un segundo.

Que tengas un feliz 2026, que nuestro mejor escudo sea la la prevención; cuidar tu seguridad digital es la mejor forma de protegernos y proteger a los que queres