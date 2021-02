Coopelectric sin elecciones: “El autoritarismo no dura mucho tiempo”

Críticas de Nueva Energía al Municipio y a la conducción de la Cooperativa Eléctrica.

La Asociación de Usuarios Nueva Energía – que vienen reclamando por la concreción de las elecciones en Coopelectric – emitió un comunicado luego de conocerse la decisión del Municipio debido a la pandemia mundial del COVID de no habilitar las elecciones y sí la Asamblea Ordinaria de la Cooperativa prevista para las próximas semanas.

Desde Nueva Energía lamentan la decisión del Municipio de no autorizar la realización de la asamblea electoral en Coopelectric y aseguran que así la comuna se hace “eco de la intención de la actual conducción de la cooperativa de no realizar las elecciones”.

Para Nueva Energía a las autoridades de Coopelectric “los motiva el concreto temor de tener que retirarse de sus cargos y dejar definitivamente las funciones que han ocupado por tres décadas. El fracaso de la gestión es notorio, eso ya lo conocen los asociados, que como consecuencia directa van a marcar el fin de un ciclo si hubiera elecciones ahora. La lista amarilla lo sabe y por eso se oponen a que se expresen los asociados en las urnas. Antes se oponían por una decisión del INAES, que no era tal. Entonces apelaron a sus socios políticos del municipio, logrando que el Intendente nos niegue ejercer nuestros derechos de asociados”.

Agregan “está decisión muestra a las claras lo negativo de involucrar a la Cooperativa en lo político partidario, porque exige este tipo de medidas, que benefician a un grupo, pero que perjudican el ejercicio de los derechos de los socios cooperativos”.

“No es coherente esta decisión municipal con otras que ha tomado, como puede observarse en la dinámica cotidiana de la ciudad”, indican desde Nueva Energía y explican “el protocolo sanitario para realizar las elecciones que acercamos es una copia del que se aplicó en las elecciones de Río Cuarto, que fue un éxito. Cuando los eventos se hacen con protocolos y control no generan contagios. Los contagios devienen de lo clandestino, de la evasión de protocolos y la falta de control”.

“La Argentina ha vivido los años más oscuros cuando no hubo democracia, y es muy claro que decaen de manera irreversible las instituciones donde no se ejerce la democracia interna y la participación de sus miembros. Una sociedad autoritaria no es una sociedad en la que queremos vivir. Cuando prevalece lo económico, cuando se impone el interés de grupo o facción, la sociedad entra en decadencia. Usar lo sanitario para negar uno de los principios y valores fundamentales del cooperativismo y de la sociedad vivible como es la democracia y la participación, no debería ser aceptable”, dice otro de los párrafos.

Sostienen además que están confiados en que “el Intendente deje de lado la especulación político partidaria cuando regrese de sus vacaciones y analice con criterios de razonabilidad las decisiones vinculadas con Coopelectric y con más conocimiento del cooperativismo. Por ejemplo, advertir que el estatuto social de la cooperativa fija tiempos y plazos para la realización de la asamblea electoral. Con lo cual la asamblea electoral recién podría hacerse a finales de marzo o en abril. Negar con el contexto de hoy lo que va a pasar en abril muestra la intencionalidad de dilatar las elecciones en favor de quien no quiere realizarla. Lo razonable era autorizar para abril la realización de la asamblea electoral y si la situación sanitaria no mejoró en ese tiempo a su criterio, la suspende. Creemos que el Sr Intendente tiene confianza en su equipo sanitario, en las medidas tomadas para disminuir contagios y en la acción de la Provincia en lo sanitario que vienen trabajando en conjunto, como para que estemos en un futuro inmediato en una nueva normalidad ejercitando a pleno nuestros derechos”.

Desde Nueva Energía creen importante la realización de la Asamblea Ordinaria dado que – dicen – “vamos acceder a los documentos contables, que si nos niegan como hasta ahora, lo conseguiremos en el INAES donde tienen obligación de presentar. También vamos a saber quiénes son los asambleístas que van a aprobar este balance, ya que el Consejo de Administración les pasa la responsabilidad por los hechos realizados en esta documentación que han escondido todo este tiempo. Que por algo lo hacen”.

“El autoritarismo no dura mucho tiempo y creemos que progresivamente está siendo menos tolerado por la sociedad. Cada vez más convencidos que al poder de los aparatos lo venceremos con la fuerza de la gente”, finalizan.

