Comercial de básquet: Los organizadores repudiaron los hechos de violencia

Los organizadores del Torneo Comercial de básquet difundieron un comunicado luego de los hechos de público conocimiento ocurridos el martes, en el que repudiaron “todos los hechos de violencia, sea cual sea su origen y modalidad”.

En el texto, remarcaron que lo sucedido “no representa los valores que día a día intentamos fortalecer junto con los equipos participantes”.

Además, señalaron que “es la primera vez en seis años que un hecho así ocurre en el marco del Torneo Comercial”.

Por último, solicitaron al público que asista a la cancha “a alentar a sus equipos en paz, armonía, y respetando los valores del deporte”, con “el respeto por todos y todas como bandera”.