Avanzan las obras en Centro Madre Teresa de Calcuta

Avanzan las obras en la sede del Centro Madre Teresa de Calcuta, en Loma Negra. Las mismas están incluidas en Plan Municipal de Obras para Instituciones de Educación Especial de Gestión Privada, que lleva adelante la administración de Maximiliano Wesner.

Los trabajos apuntan al mantenimiento y la puesta en valor del edificio, con intervenciones clave para mejorar la accesibilidad.

Las obras se desarrollan principalmente en el sector de baños, con modificaciones y adaptaciones para que puedan ser utilizados por personas con movilidad reducida. Según se indicó, también se prevén tareas de impermeabilización en el sector de baño y depósito, cambio del tanque de agua, reparación de la instalación eléctrica, recambio de puertas y aberturas, trabajos de pintura y mejoras en desagües cloacales.

En ese contexto, durante la mañana de este miércoles el intendente Maximiliano Wesner visitó la institución para recorrer las tareas en ejecución. Estuvo acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, Orfel Fariña; el delegado municipal de Loma Negra, Gabriel Suburu; personal del área de Obras Públicas; y Romina Altafini, de la Jefatura de Educación de Gestión Privada de la Región 25.