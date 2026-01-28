Avanzan las obras en Centro Madre Teresa de Calcuta
Avanzan las obras en la sede del Centro Madre Teresa de Calcuta, en Loma Negra. Las mismas están incluidas en Plan Municipal de Obras para Instituciones de Educación Especial de Gestión Privada, que lleva adelante la administración de Maximiliano Wesner.
Los trabajos apuntan al mantenimiento y la puesta en valor del edificio, con intervenciones clave para mejorar la accesibilidad.
Las obras se desarrollan principalmente en el sector de baños, con modificaciones y adaptaciones para que puedan ser utilizados por personas con movilidad reducida. Según se indicó, también se prevén tareas de impermeabilización en el sector de baño y depósito, cambio del tanque de agua, reparación de la instalación eléctrica, recambio de puertas y aberturas, trabajos de pintura y mejoras en desagües cloacales.
En ese contexto, durante la mañana de este miércoles el intendente Maximiliano Wesner visitó la institución para recorrer las tareas en ejecución. Estuvo acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, Orfel Fariña; el delegado municipal de Loma Negra, Gabriel Suburu; personal del área de Obras Públicas; y Romina Altafini, de la Jefatura de Educación de Gestión Privada de la Región 25.
La comitiva fue recibida por la directora Vanesa Ávila y por Silvia Pereyra, presidenta de la Asociación Civil “Déjame Volar”, que acompaña el funcionamiento de la entidad.
Durante la visita, Wesner expresó: “Ratificamos nuestro compromiso con la discapacidad, pero de manera integral acompañando también a quienes día a día trabajan para promover una sociedad más inclusiva y equitativa. Es muy satisfactorio invertir en este tipo de instituciones”.
Por su parte, Ávila señaló: “Estamos muy agradecidas por el acompañamiento del Municipio en la ejecución de esta obra tan esperada, como lo son los baños para nuestros estudiantes”. Además, destacó: “Era un sueño incumplido, o que no lo íbamos a poder realizar en poco tiempo, pero en una de las visitas que tuvo el intendente lo invitamos a ver cómo estaban y cómo funcionaban los baños. Nos dijo ‘esto no puede seguir pasando’, por eso estamos tan felices que se haya hecho en tan poco tiempo, sobre todo por ocuparse más que preocuparse. Eso es muy importante para nosotros”.
Las referentes del Centro también remarcaron: “Estamos felices de tener el acompañamiento y sobre todo de ser escuchados por el Municipio, que es muy importante”.
Actualmente, la institución cuenta con una matrícula de 17 estudiantes, que asisten no sólo desde Loma Negra sino también desde distintos puntos del Partido como Olavarría, Villa Mi Serranía y Sierra Chica.