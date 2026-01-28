Mercado Libre y Temu ya pelean cuerpo a cuerpo por las ventas: cómo está la disputa

Economía

Buenos Aires, 28 (NA) – La sangre -en sentido figurado- está cerca de llegar al río en una disputa entre gigantes del e-commerce que ya llegó a Defensa del Consumidor atravesada por denuncias antidumping y comercio desleal.

Los nervios de Mercado Libre estallaron cuando se conoció que las compras de argentinos al exterior subieron más de 270% el año pasado.

La razón: el desembarco a pura oferta por parte de los gigantes chinos Shein y Temu.

La gente los prefiere sobre todo por precio, pero también por variedad de ofertas.

Mercado Libre los acusa de estar rompiendo con el entramado pyme en la Argentina, clave en la provisión de productos hasta no hace mucho tiempo.

El escenario favorable para los e-commerce chinos se habilitó cuando el gobierno de Javier Milei flexibilizó las importaciones.

Cerca de la Casa Rosada dicen que esto permitirá que los consumidores argentinos accedan a mayor variedad de productos y a menor precio.

Y cuando se les consulta sobre el tendal de desocupados que esto puede producir, la respuesta es lapidaria: conseguirán empleos porque otros sectores de la economía se desarrollarán a partir de la mayor capacidad de compra que tendrán por pagar menores precios, Una respuesta que deja muchas dudas entre los especialistas.

En agosto, Mercado Libre se presentó ante la Secretaría de Comercio porque considera que hay competencia desleal por publicidad engañosa. ⁠

Comercio hizo lugar a la denuncia y dispuso que Temu debía bajar estos mensajes.

Pero, a su vez, Temu presentó una acción judicial para intentar suspender la medida de la Secretaría.

Aún debe definirse en qué juzgado recaerá la denuncia.

Este cruce de denuncias tiene puntos de contacto con el reclamo de “nivelar la cancha” que viene haciendo la industria argentina, que viene denunciando competencia desleal con un caso emblemático que es el de Grupo Techint, que perdió una licitación clave frente a una firma indica para la provisión de tumbos en Vaca Muerta.

El mismo reclamo de nivelar la cancha viene haciendo la Unión Industrial Argentina.

Mercado Libre indicó que la denuncia es por publicidad engañosa sistemática vinculada a la comunicación de descuentos como 80%, 90%, 100% y hasta productos “gratis”.

La denuncia apunta a puntos ocultos o anunciados de forma tardía, con montos mínimos de compra y costos adicionales al valor del producto que aparecen al final de la operación, como el del envío; con el uso de juegos como ‘la ruedita’, sorteos y dinámicas lúdicas que prometen premios o regalos, pero que exigen requisitos poco claros que se suman en el proceso, generando presión psicológica para seguir interactuando o comprar.

JC/MAG